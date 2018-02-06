Взрыв газового баллона в Подмосковье: местные жители решили, что началось землетрясение

6 Февр. 2018 2018-02-06T11:42:13+03:00

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Все произошло в деревне Бутово Ленинского района Московской области. Хотя назвать деревней этот населенный пункт можно с большой натяжкой. Высотные новые дома громоздятся друг на друге как в густонаселенных районах Нью-Йорка. И здесь, в жилищном комплексе «Бутово парк», на 20-м этаже дома №15 в минувший понедельник прогремел взрыв.

Как выяснилось позже, четверо мужчин занимались в квартире ремонтом и крепили подвесные потолки. Для создания пленочного полотна обычно применяют тепловые пушки, но ремонтники - вопреки всем требованиям безопасности - приволокли газовый баллон, который и рванул в три часа дня 5 февраля. Взрывная волна была настолько сильной, что часть фасадной стены, а также окно и балкон разорвало на мелкие куски. Они разлетелись по детской площадке, чудом никого не задев.

Эта машина пострадала больше остальных. Хозяин пока не объявился.Фото: Павел КЛОКОВ

РАБОЧИЕ СТОНАЛИ ОТ БОЛИ

Первой, кто увидел обгоревших ремонтников, была их соседка по квартире Кристина Фесун. Услышав мощнейший хлопок, девушка вздрогнула и ринулась на площадку. Дверь подалась не сразу, потому что взрывная волна ее деформировала. Сквозь образовавшиеся щели сочился густой дым вперемешку со строительной пылью.

- Выскочив в подъезд, я увидела двух мужчин, которые метались по квартире как в клетке, - рассказала «КП» Кристина. - Их лица и руки были в ссадинах и кровоподтеках. От взрыва пробило трубу с горячей водой. Один из них пытался ее перекрыть, но у него ничего не получалось. Второй буквально стонал от боли и просил помощи. Я спросила, что произошло. На что рабочие ответили: взорвался газовый баллон. Они мне сказали, что его не трогали. И что он сам... Но я думаю, что они лукавят. Скорее всего, они зацепили его перфоратором.

Кстати, долбить стены ремонтники начали ровно в 15.00. Именно в это время заканчивается обеденный тихий час, в который рабочие старались не шуметь. По словам местных жителей, другие бригады также соблюдают рабочий график. В доме полно квартир, где еще не доделан ремонт (многоэтажку сдали в эксплуатацию в феврале прошлого года).

- Я позвонила в службу 101, - продолжает Кристина Фесун. - Но мне ответили, что спасатели уже выехали и скоро будут на месте. Квартира тем временем уже вовсю горела. Входная дверь была выбита и валялась на этаже. Окно, балкон - все это тоже вырвало с корнем. Лифт во время взрыва заклинило. Позже я узнала, что в квартире было четверо мужчин. Но я видела только троих.

Вмятины на соседней двери от взрывной волныФото: Павел КЛОКОВ

КИРПИЧИ ЛЕТАЛИ НАД ГОЛОВОЙ

Самое удивительное в этой истории то, что во дворе от летящих обломков никто не пострадал. Рядом с 15-м домом еще пять таких же многоэтажек. Прямо под окнами детская площадка. С десяток магазинов. Два детских сада. Аптека. Фитнес-центр.

- Людей было довольно много, - рассказал «КП» очевидец происшествия Дмитрий. - И все эти пластиковые куски пронеслись мимо них словно пули. Некоторые воткнулись в сугробы в 150-ти метрах от дома. Обломки плит и кирпичи задели три машины. Две из них еще можно отремонтировать (побиты стекла и легкие вмятины), а одну уже вряд ли. Крыша пробита насквозь.

Обломки, прилетевшие за 150 метров к соседнему домуФото: Павел КЛОКОВ

Речь идет о серебристом внедорожнике «Хендай», который был припаркован под окнами 15-го дома. Его владельцы, супруги Алексей и Елена Мазеповы, поставили туда иномарку совершенно случайно.

- После жуткого снегопада проехать по нашим дворам было сложно, - рассказал «КП» Алексей. - Да и свободных мест практически не было. Выходные. Все водители дома. А тут как раз освободился один кармашек. Ну я туда и пристроился. И пошел домой.

О том, что на 20-м этаже рванул газовый баллон, супруги Мазеповы узнали из новостей. И, примчавшись на место, увидели огромную дыру в своей ласточке. И кусок плиты на заднем сидении. Теперь изучают, как им получить компенсацию (вероятно, проблем с этим не возникнет, потому что машина застрахована по «Каско»).

Взрыв поначалу напомнил всем землетрясение. Фото местных жителей

ПОДУМАЛИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

В магазинах, которые расположены на первом этаже 15-го дома, в понедельник покупателей было немного. Потому что вся близлежащая территория была оцеплена полицейскими до глубокой ночи. После того, как пожарные уехали, в квартиру, где произошел взрыв, вошли рабочие и начали сбрасывать во двор куски уцелевших, но качающихся блоков. Чтобы эти остатки, ни дай Бог, не свалились кому-нибудь на голову.

Менеджер одного из магазинов Наталья Жосан рассказала «КП», что взрыв поначалу напомнил всем землетрясение (хотя никто из ее коллег эту стихию на себе не испытывал).

- Ну а что мы еще могли подумать, если в магазине все затряслось, да и нас тоже ощутимо шатнуло? - вопрошает женщина. - Я стояла на кассе. И смотрела во двор. И вдруг страшный хлопок! Какие-то предметы полетели на детскую площадку. У меня еще была мысль, что это теракт...

Пострадали припаркованные во дворе автомобили.Фото: Павел КЛОКОВ

Алла Королева, консьержка подъезда, где все случилось, весь вечер понедельника обзванивала жильцов и просила их не открывать на следующий день окна. Потому что во вторник рабочие продолжат разбирать обломки. Хозяина сгоревшей квартиры Королева не знает. И, по ее словам, после ЧП он не приходил. Газовый баллон на ее глазах тоже не затаскивали.

- Инструмент (самый разный) носят постоянно, - сказала женщина. - Все же в квартирах ремонт. Но баллон!.. Он бы сразу бросился в глаза. Видимо, затащили ночью. Или не в мою смену.

ПОСТРАДАВШИЕ В БОЛЬНИЦЕ

О ремонтной бригаде, которая работала в той самой квартире, известно немного. Главный среди них по национальности русский. Заказ принимал именно он. Остальные трое приехали в Москву из солнечного Узбекистана. По словам соседей, ремонтники вели себя тихо. В пьяном виде замечены не были.

Как рассказала «КП» пресс-секретарь областного управления Следственного комитета Ольга Врадий, все четверо мужчин сейчас в больнице. Двое из них получили легкие ожоги, еще двое - «ожоги 90% тела».

- В настоящий момент идет доследственная проверка, - добавили в ведомстве. - По ее результатам примут процессуальное решение.