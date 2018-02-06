Горожане в соцсетях: «Срочно нужно идти гулять!»
В соцсетях завязалась борьба: радоваться снегу или нет. Автомобилисты ворчат - «выехать не смог». Но немало и тех, кто оценил снегопад на пятерку - «сказочная зима», «все белым-бело, красота».
«КП» почитала, что пишут москвичи.
«Зима решила наверстать упущенное и вспомнила, что до ее окончания осталось меньше месяца», - написала Тамара Друбич.
Хотя синоптики не согласятся с Тамарой. Они уже говорили, что за декабрь и январь выпала ожидаемая зимняя норма. А впереди февраль, и снег еще будет идти.
«Снегопад - это весело. Впервые вижу, что в Москве так много снега, что химическая соль не успевает его плавить, а техника не успевает убирать, поэтому дороги белые. Впервые. Так красиво», - радуется Вера Октай.
Многие относятся к снегопаду с юмором, Дмитрий Подбельский, например, пошел в магазин в горнолыжной маске и очках. Родители наконец-то смогли с детьми вдоволь налепить снеговиков (фото лучших снеговиков смотрите на сайте kp.ru). А кого-то и вовсе потянуло на творчество - Наталья Королева (не певица) написала вот такие стихи:
Порвалась небесная перина!
Москва укрыта снежным пухом...
И ель, как балерина, парит над воздухом с испугом.
Заснули мысли и дела. Что ты наделала, зима!?
И, конечно, большинство москвичей одеваются потеплее и спешат фотографировать тот самый снег.
«В Москве выпало так много снега, что срочно нужно идти гулять», - пишет Татьяна Зуева. И с этим трудно не согласиться.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»