Горожане в соцсетях: «Срочно нужно идти гулять!»

6 Февр. 2018 2018-02-06T02:46:17+03:00

А еще снег - это радость, свежий воздух и просто настоящая зима! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока одни ругаются с коммунальщиками, другие радуются снежной сказке

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В соцсетях завязалась борьба: радоваться снегу или нет. Автомобилисты ворчат - «выехать не смог». Но немало и тех, кто оценил снегопад на пятерку - «сказочная зима», «все белым-бело, красота».

«КП» почитала, что пишут москвичи.

«Зима решила наверстать упущенное и вспомнила, что до ее окончания осталось меньше месяца», - написала Тамара Друбич.

Хотя синоптики не согласятся с Тамарой. Они уже говорили, что за декабрь и январь выпала ожидаемая зимняя норма. А впереди февраль, и снег еще будет идти.

«Снегопад - это весело. Впервые вижу, что в Москве так много снега, что химическая соль не успевает его плавить, а техника не успевает убирать, поэтому дороги белые. Впервые. Так красиво», - радуется Вера Октай.

Многие относятся к снегопаду с юмором, Дмитрий Подбельский, например, пошел в магазин в горнолыжной маске и очках. Родители наконец-то смогли с детьми вдоволь налепить снеговиков (фото лучших снеговиков смотрите на сайте kp.ru). А кого-то и вовсе потянуло на творчество - Наталья Королева (не певица) написала вот такие стихи:

Порвалась небесная перина!

Москва укрыта снежным пухом...

И ель, как балерина, парит над воздухом с испугом.

Заснули мысли и дела. Что ты наделала, зима!?

И, конечно, большинство москвичей одеваются потеплее и спешат фотографировать тот самый снег.

«В Москве выпало так много снега, что срочно нужно идти гулять», - пишет Татьяна Зуева. И с этим трудно не согласиться.