На авто попасть в больницу надо как-то ухитриться

6 Февр. 2018 2018-02-06T03:15:32+03:00

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Крик о помощи, как обычно, раздался в соцсети. На страничке «Общества синих ведерок» в Фейсбуке (движение, которое борется с произволом на дорогах) появился пост о столичных больницах. Краткое содержание: житель Москвы повез своего брата (тот сломал ногу и не мог ходить даже на костылях) в больницу на улице Вавилова. Охранник у шлагбаума потребовал пропуск. Пришлось искать парковку (ближайшая оказалась в 1,5 км). И пилить в больницу пешком за пропуском, оставив брата в машине. «Чтобы заехать на территорию больницы, нужно час потратить на получение пропуска», - пишет автор поста.

Комментаторы разделились на два лагеря. В первом утверждают, что как оно написано, так и есть. А во втором усомнились (мол, возили бабушку в больницу и охранники были добры и лояльны).

Я решил ощутить масштаб проблемы на своем опыте.

ЛЕГЕНДА ПРО МЕНЯ

Согласно придуманной легенде я вывихнул ногу и не могу ходить. Сижу на заднем сиденье «Хёндэ», а за рулем моя родственница по имени Ирина. Мы подъехали к 1-й Градской больнице на Ленинском проспекте, и, опустив боковое стекло, я махнул рукой охраннику. Тем временем я заметил надпись «Травматология» на ближайшем здании. И понял, что проезжать к нему нет смысла. Пришлось на ходу менять легенду.

- У меня аппендицит! - выкрикнул я мужику в униформе. - Сам идти не могу. Пропустите в приемное!

Тот долго сверлил меня глазами и спросил, есть ли у меня удостоверение инвалида.

- Пока нет! - ответил я назидательно. Достал из кармана 200 рэ и протянул охраннику. Тот деньги не взял.

- Ну ладно, - говорит, - проезжайте. Но машина должна сразу выехать обратно.

Шлагбаум поднялся, и через три минуты мы были на месте. Ирина уехала. А я покурил и пошел пешком.

- Что? Уже вырезали? - ехидно спросил меня охранник на выходе.

- Нет, - ответил я грустно. - Велели ехать в другую больницу. На улицу Вавилова, 61. Вы не знаете, где это?

ЗАПЛАТИЛ - И ЛЕЧИСЬ СПОКОЙНО

Городская клиническая больница № 64 (о ней шла речь в том самом фейсбучном посте) оказалась на параллельной улице. На входе к нам вышел охранник. Я привычно схватился за живот и сунул в окно 200 рублей. Охранник меня слегка пристыдил (мол, чего так сразу-то?), записал обгрызенным карандашом мою фамилию и плавным движением руки выхватил купюры. Проехать нам разрешили в любую точку больницы.

Следующая точка - больница - № 7 (Коломенский проезд, 4). Продолжаю эксперимент и даю охраннику сотню. Тот послушно ее взял. Ирина отвезла меня в приемный покой и вернулась на больничную парковку. На территории больницы (и не только этой) полно таксистов. Их вообще пропускают без разговоров.

В 29-й больнице (им. Баумана) сотрудник ЧОПа сам спросил, кому в нашей машине требуется помощь. Я привычным движением руки схватился за бок и за кошелек. Но нас пропустили. Никакого пропуска и денег.

То же самое в Боткинской больнице. Сразу подняли шлагбаум. Охранник по имени Алексей рассказал «КП», что по внутренним правилам для въезда на территорию больницы у пациента должно быть удостоверение инвалида либо разрешение врача (тот должен позвонить на пункт охраны и продиктовать номер машины), но они всегда стараются войти в положение и пускают просто так.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Председатель коллегии адвокатов Владимир ПОСТАНЮК:

Всех подряд пускать нельзя

- Проезжать свободно на территорию больницы могут далеко не все. Есть приказ Департамента здравоохранения города Москвы, согласно которому беспрепятственный проезд разрешен машинам «Скорой помощи», санитарному транспорту, оперативным службам (МЧС и пожарный надзор), социальному такси (при наличии документов, подтверждающих, что пассажиру нужна медпомощь или консультация), а также автомобилям, имеющим пропуск (его можно получить у руководителя больницы при наличии определенных обстоятельств). Совершенно свободно на территорию больниц могут проезжать инвалиды, а также парковать рядом с ними свои машины. Без пропуска проезжать запрещено. Каждый день одну больницу посещает более 200 человек. И очень многие - на личном транспорте. Если каждого пускать, территория будет заставлена машинами. Это затруднит проезд «Скорой помощи». Я уже не говорю про возможность подъезда к зданиям больницы пожарных машин в случае ЧП. Ну и, конечно, это вопрос безопасности. Даже страшно об этом думать, но больница - объект повышенного притяжения для террористов.

МНЕНИЕ АВТОЭКСПЕРТА

Координатор «Общества синих ведерок» Петр ШКУМАТОВ:

Нужна парковка, как в аэропортах

- Нужно сделать побольше парковочных мест на территории больниц. Каждую из них снабдить эвакуатором, чтобы машину, застрявшую на пути «Скорой», можно было быстро убрать. Возле приемного покоя парковку, разумеется, запретить. И организовать въезд так, как это сделано в аэропортах. Кнопка, карточка, шлагбаум... И первые 15 минут бесплатно. Во всех больницах Америки так все и работает. И ни у кого мысли нет, пустят ли его на территорию или нет. Сейчас пациентов спасает то, что охранники берут деньги. Это хоть и считается коррупцией, но многих выручает.