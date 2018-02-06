Снегопад века в Москве: Повалило 2000 деревьев, в аэропортах отменили более 100 рейсов, автомобилисты пересели на метро

6 Февр. 2018 2018-02-06T09:30:08+03:00

Чтобы убрать все проказы матушки-зимы, потребуется в соответствии с нормативами девять дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Москва бьет очередные рекорды - теперь по снегопадам. Давно в столице не помнят такой непогоды. Говорят, 100 лет точно. Чтобы родители-водители не застряли на дорогах, детям вчера даже разрешили не идти в школу.

- На Москву обрушился снегопад столетия, как его уже назвали. Огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев (более 2000. - Ред.), но никакого коллапса или катастрофы не произошло. Город работает в нормальном режиме. Функционируют все организации и учреждения Москвы, - прокомментировал стихию мэр Сергей Собянин.

Справился с нагрузкой и общественный транспорт. А за спокойствие на дорогах мэр поблагодарил автомобилистов, которые откликнулись на просьбу отказаться от личных авто, и утром в понедельник пробки не превысили 6 баллов (большинство из автолюбителей попросту не смогли откопать свои машины). Именно это облегчило работу коммунальщиков, которые расчищали снег на дорогах. Было увеличено количество работников, техники. Кому-то даже показалось, что на улицах появилась военная техника, но в Комплексе городского хозяйства Москвы эту информацию опровергли.

За прошедшие сутки с улиц вывезли 1,2 миллиона кубометров снега. А чтобы убрать все проказы матушки-зимы, потребуется в соответствии с нормативами девять дней.

- Конечно же, у нас такого количества времени нет, будут приняты необходимые меры, чтобы город убрать гораздо раньше, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

МОЙ ДВОР - МОЯ ЛЕДЯНАЯ КРЕПОСТЬ

Коммунальщики говорят, что с воскресенья в Москве выпало 45 см снега, а это больше месячной февральской нормы - 36 см. В эти выходные, 3 и 4 февраля, погода в столице побила суточные рекорды по осадкам 1957 и 2013 годов. Но и это еще не все. В ближайшие трое суток ожидают еще до 8 см снега, сильный ветер, метель и гололедицу.

Многие москвичи недовольны, как убирают дворы. Даже те, кто сумел откопать машину, не могли выехать. А мусоровозы с трудом пробирались к бакам, чтобы вывезти отходы. Куда жаловаться, если плохо убирают:

- по всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в единую справочную службу правительства Москвы по телефону 8 (495) 777-77-77;

- на снежные заносы во дворе надо жаловаться в свою управляющую компанию (информацию можно найти на портале «Дома Москвы» - dom.mos.ru);

- если дворники так и не появились, можно пожаловаться на саму управляющую компанию в префектуру своего округа, Мосжилинспекцию или Объединение административно-технических инспекций по телефону 8 (499) 264-96-81;

- можно отправить заявку на портал «Наш город» (gorod.mos.ru), приложив фотографию и краткое описание проблемы. На устранение нарушений после такого обращения отводится 8 рабочих дней.

КОГДА ПОЛЕТИМ В АНАПУ И РИМ

Хотя 5 февраля снегопад утих, самолеты из «Шереметьево» массово не вылетали. Отменили и задержали почти 100 рейсов. А вернуться в Москву не смогли пассажиры из Мюнхена, Парижа, Рима, Вены, Сургута, Кишинева, Екатеринбурга и других городов. Во «Внуково» был отменен всего один рейс из Тбилиси, в «Домодедово» отменен рейс в Омск и 11 задержек вылетов, в частности, в Краснодар, Абу-Даби, Кишинев и другие города.

- Решения об отменах рейсов принимают авиакомпании, а не аэропорты. Улучшится погода - будут летать чаще. Сам аэропорт работает в штатном режиме, - прокомментировали «КП» в справочной службе «Шереметьево».

Во «Внуково» и «Домодедово» также никаких нештатных ситуаций, проводят противообледенительную обработку самолетов, расчищают взлетно-посадочные полосы.