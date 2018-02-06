Собянин пригласил москвичей на Масленицу: "Надеюсь, проводы зимы в сугробах не испортят настроение"

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:50:02+03:00

Фестиваль "Московская масленица" пройдёт в этом году с 9 по 18 февраля Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

По всему городу откроются 25 уличных ярмарок с концертами и блинами

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Сегодня, 6 февраля, на заседании президиума правительства Москвы утвердили программу празднования одного из самых веселых и обжорных праздников на Руси - Масленицы.

Фестиваль "Московская масленица" пройдёт в этом году с 9 по 18 февраля. В центре столицы и на окраинах откроется 25 уличных ярмарок. Среди адресов - Кузнецкий мост, Тверской бульвар, Новый Арбат, Тверская и Манежная площадь, парк "Коломенское", площадь Юности в Зеленограде (полный список - на портале мэра Москвы mos.ru). В программе - концерты, театрализованные шоу, игры, экскурсии, мастер-классы и, конечно, главное угощение - блины.

- Зима у нас поздняя, а Масленица - ранняя, поэтому проводы зимы придется устраивать в сугробах, - сказал на сегодняшнем заседании Сергей Собянин, приглашая жителей на фестиваль. - Надеюсь, это не повлияет на праздник и не испортит настроение москвичам.

Площадки народных гуляний украсят масштабными арт-конструкциями в виде символов праздника - солнца и куклы Масленицы в костюмах. На ярмарках постараются возродить атмосферу старинной Москвы и покажут масленичные традиции, национальные костюмы разных регионов России.

На площади Революции откроется школа этикета девятнадцатого века. А на Манежной площади покажут 20 спектаклей на тему обычаев празднования Масленицы. На фестивале зрители увидят маскарад, шуточные дуэли гусар, шоу с птицами, бои на бревне, а также смогут поиграть в городки, пострелять из лука, расписать лубочную открытку и смастерить куклу.

- Специальный проект фестиваля - программа лауреатов и номинантов "Золотой маски", - сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. - Свои спектакли покажут театры из Якутии, Чувашии и Марий Эл. Кроме того, из семи регионов в столицу приедут кузнецы, которые проведут бесплатные мастер-классы для желающих. Ученики смогут выковать металлический блинчик со своими инициалами.

На площадках масленичного фестиваля можно будет полакомиться более чем 170 видами блинов с разными начинками - сладкими, солеными, мясными, с припёком, сытными. Свои товары и лакомства на ярмарках предложат более 170 торговых компаний из 22 регионов нашей страны и 66 ресторанов.

Подробнее о Масленице в Москве - в ближайших номерах "КП" и на kp.ru.