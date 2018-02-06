Москвич погонял на горных лыжах возле Кремля.

6 Февр. 2018 2018-02-06T16:35:16+03:00

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Заснеженная Москва огорчает кого угодно, но только не лыжников. Как шутят о снегопаде в соцсетях «Вы еще не съездили покататься на лыжах? А горнолыжные курорты приехали к вам сами». Конечно, прямо гор для катаний в городе так и не образовалось, но тротуары и дороги присыпало так, что 27-летний Григорий Ким достал из шкафа горные лыжы и поехал кататься. Видеоролик покатушек уже набирает популярность в аккаунтах москвича. Тем временем «Комсомольская правда» нашла героя ролика и узнала, что для съемок потребовалось 4 часа.

- В выходные выпало много снега. Я ехал по Москве и поймал себя на мысли, что вот такого снега мне не хватило в Красной Поляне. Мы просто с друзьями в новогодние праздники поехали в Сочи — снег выпал, а потом был прямо «голяк». Я расстраивался там, а тут — такой снег, по которому можно покататься, - рассказывает об идее Григорий Ким. - Меня привязали к машине, попробовал — получилось и погнали по Москве.

«Комсомольская правда» нашла героя роликаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как признается Григорий, было страшновато и в какой-то момент он подумал «зачем мне все это надо». На некоторых участках снега не было и из-под лыж начинали появляться искры. Но в конце концов ребята правила не нарушали — ехали до 60 км в час, машины не обгоняли. А потом Григорий и вовсе стал получать удовольствие от видов Москвы. Ребята поехали вдоль Москвы-реки, мимо Кремля, Храма Христа Спасителя, МГУ.

- По Ленинскому проспекту и Новому Арбату не рискнули поехать, там все же трафик всегда неслабый — не везде так сможешь ехать и голова у меня на плечах есть, - говорит Георгий.

- На видео машин не так уж и много, вы ночью катались? - уточняю.

- Нет. Было около 19.00. Возможно, из-за того, что снег только выпал, всех просили оставить машины дома и все же воскресенье — выходной день.

Для ролика в одну минуту Григорию с друзьями пришлось кататься и мерзнуть 4 часа. Снимали одновременно разными камерами — из окна автомобиля, с помощью steadycam, GoPro на шлеме Григория, не хватало только коптера.

Парень признался, что в заснеженной столице покатался круче, чем в СочиФото: скриншот видео

Стоит отметить, что и лыжи у Григория были не обычные, а для фрирайда (авт. прим. - катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс и, как правило, вне области обслуживания горнолыжной индустрии). После экстремального катания москвич говорит, что это только на видео кажется, что легко и весело. На самом деле баланс держать было непросто и ему точно помог 20-летний опыт катаний на лыжах с гор.

- На самом деле, мы не готовились к этой съемке. Если бы планировали, то это было бы в три раза красивее, - говорит Григорий Ким.