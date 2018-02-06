Мэр Москвы поручил более активно расчищать московские дворы от снега

6 Февр. 2018 2018-02-07T00:45:37+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил префектам и главам районов столицы активнее заниматься уборкой дворов, о чем сообщил на своей персональной страничке «В контакте» и микроблоге в Twitter.

«После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов», - говорится в сообщении.

Напомним, начавшийся в выходные дни в Москве снегопад стал рекордным за столетие. С воскресенья в городе выпало 47 сантиметров снега, что значительно превысило месячную февральскую норму осадков (36,6 сантиметра).

В настоящее время столичные коммунальные службы продолжают уборку города после сильного снегопада. В уборке снега участвуют свыше 70 тысяч дворников и дорожных рабочих и более 16,2 тысячи единиц снегоуборочной техники. За тем, как очищают дворы жилых домов, наблюдает около 100 тысяч камер. В 80 процентах дворов работа не вызвала у москвичей нареканий.

Более двух тысяч деревьев, упавших во время снегопада, распилили и вывезли с улиц.

Свыше миллиона кубометров снега в день вывозят с московских улиц. В столлице 56 снегоплавильных пунктов и 145 мобильных снеготаялок, где утилизируют убранный с улиц снег. Общая производительность снегоплавильных пунктов достигает 550 тысяч кубометров в сутки. Один снегоплавильный пункт способен принять до 400 самосвалов снега в день.

Другие службы Москвы также работают в авральном режиме. Более пяти тысяч человек убирают снег на территории метро и МЦК. Из-за снегопада в усиленном режиме работают столичные врачи: 1020 бригад скорой помощи и 150 — неотложной помощи. А также службы Мосгортранса: около 300 работников и 80 единиц специальной техники обеспечивают бесперебойную работу общественного транспорта.