Такого снегопада Москва не видела сто лет

7 Февр. 2018 2018-02-07T02:17:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В первые выходные февраля 2018 года Москву накрыл крупнейший за последние сто лет снегопад. К такому выводу пришли столичные синоптики. «Можно заявить о том, что столица переживает «арктическое вторжение», - сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Такая погода характеризуется не только выпадением рекордного количества снега, но и господствующим холодным арктическим воздухом».

«Снегопадом века», как его прозвали метеорологи, коммунальные службы Москвы не напугаешь. В столице умеют успешно бороться со стихией. Дворники и спецтехника круглосуточно убирают улицы и дороги. С тротуаров и магистралей распилили и вывезли более двух тысяч деревьев, упавших во время снегопада. Одновременно с этим специальные бригады продолжают очищать от снега дворы и 17 тысяч скатных крыш домов. Только в Центральном округе дополнительно подготовили около 100 автомобильных вышек для уборки кровель. Их используют параллельно с альпинистами и со службой по очистке крыш. Помимо этого, под особым контролем коммунальщиков находятся остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, станции метро, транспортно-пересадочные узлы и другие оживленные места в городе.

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА ВЫХОДИТ НА ДОРОГИ КАЖДЫЕ ЧЕТЫРЕ ЧАСА

«Если работать в соответствии с нормативами, придется девять дней убирать и вывозить снег, - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Конечно же, у нас такого количества времени нет, будут приняты необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше».

Вывоз снега осложняет резкое понижение температуры, а временами еще то начинающийся, то утихающий снегопад. В этих условиях с аномальными сугробами справляются сообща - дворники, операторы снегоуборочных и снегоплавильных машин, водители вывозящих снег грузовиков.

- Для нас открыли полевую кухню с горячей едой и чаем, но в первые часы снегопада просто некогда было отдохнуть, - признается водитель снегоуборочной машины Михаил. - Мы выходим на очистку дорог каждые четыре часа.

Напомним, по нормам спецтехника должна убирать снег три раза в сутки. Получается, что во время погодных аномалий уборочные машины буквально вылизывают город шесть раз в сутки, поскольку техника выходит на борьбу с сугробами каждые четыре часа. Собранные затем тонны снега вывозятся на снегосплавные пункты. Их в Москве 56 - стационарных и 145 - мобильных. Все они способны растопить 550 тысяч кубометров снега в сутки. А одна снеготаялка может принять до 400 самосвалов снега в день.

Кстати, в усиленном режиме работают и остальные городские службы. На круглосуточном дежурстве находятся 1020 бригад скорой помощи и 150 - неотложной помощи. Бесперебойную работу общественного транспорта обеспечивают около 300 работников и 80 единиц специальной техники. Более пяти тысяч человек убирают снег около станций метро и МЦК.

ПОД КОНТРОЛЕМ МЭРА И ВИДЕОКАМЕР

Уборка снега находится на личном контроле у мэра. По распоряжению Собянина, на улицы вывели дополнительную технику и рабочих. При этом качество уборки во дворах контролируется с помощью 100 тысяч видеокамер. Отметим, что в 80 процентах дворов работа дворников не вызвала у москвичей нареканий.

«Громадный механизм обеспечения жизнедеятельности Москвы работает, не останавливаясь, - написал мэр Сергей Собянин на своем сайте www.sobyanin.ru. - Десятки тысяч людей, тысячи единиц техники выполняют свою работу порой в крайне тяжелых условиях. Спасибо им - трудная неблагодарная, но очень нужная для москвичей работа».

Многие эксперты отмечают, что московские правила уборки оказались более жесткими, чем в крупных городах мира (см. «А как у них?»). К примеру, у коммунальщиков в разных мегаполисах есть четкие инструкции и о том, где убирать сугробы в первую очередь. В зарубежных столицах сначала чистят главные магистрали. Только после этого приступают к уборке второстепенных улиц, а также тротуаров и пешеходных дорожек. В Москве же уборкой дорог, тротуаров и дворов могут заниматься одновременно. Это и происходит в столице все последние дни с первых минут начала небывалого снегопада.

«На дорогах ситуация сложная, но не катастрофическая, - отметил мэр Сергей Собянин. - Дорожные службы обеспечивают проезд транспорта. Работают автобусы, метро, пригородные электрички. Город продолжает жить нормальной жизнью. Конечно, с поправкой на непогоду».

Для примера

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

С вопросами по уборке снега можно звонить и писать:

в свою управляющую компанию или ТСЖ. Информация о ней опубликована на коммунальной квитанции за квартиру и на портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru);

в электронные приемные и на «горячие линии» управы своего района и префектуры своего округа. Номера и ссылки вывешены на их сайтах и на mos.ru;

на «горячую линию» Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) - (499) 264-96-81, пн. - чт. - 8.00 - 17.00, пт. -8.00 - 15.45 или в электронную приемную ОАТИ (www.mos.ru/oati);

в контакт-центр «Московский транспорт» - (495) 539-54-54, 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2) - в случае задержки транспорта из-за сложных погодных условий;

в единую справочную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77;

на портал «Наш город» (gorod.mos.ru), прикрепив к своему сообщению фотографию и краткое описание проблемы. Нарушения должны устранить в течение восьми рабочих дней;

в электронную приемную правительства Москвы (www.mos.ru/feedback/individual). Перед отправкой сообщения надо выбрать нужную тему.

Сравним

А КАК У НИХ?

Снегопады, подобные недавнему московскому, нередко парализуют европейские и американские города на несколько дней. А их жители сами вынуждены чистить дороги и тротуары. Вот некоторые правила зимней уборки в зарубежных мегаполисах.

Монреаль (Канада)

Во время очистки улиц от снега движение машин полностью останавливается на полчаса-час. После снегопадов на парковках действуют временные ограничения на стоянку автомобилей.

Саппоро (Япония)

После сильных снегопадов уборочная техника начинает чистить улицы только ближе к полуночи. При этом снег не вывозят вовсе, а откидывают его к обочинам дорог.

Нью-Йорк (США)

Снег около домов и магазинов обязаны чистить собственники строений. Тем, кто не успел навести порядок в установленные сроки, придется платить штраф. Ситуация с уборкой снега в Нью-Йорке настолько сложная, что местные законодатели даже предложили поднять штраф со 100 до 250 долларов. Если все-таки частник не желает сам поработать лопатой, тогда он обязан нанять частную компанию по уборке снега. Стоимость такой услуги для одного домовладения начинается со 100 долларов в месяц. Похожие правила действуют также в Бостоне, Монреале, Хельсинки, Осло.