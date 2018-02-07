Фестиваль "Московская масленица - 2018": На площади Революции - лакомство цвета радуги, а на Манежке - оладьи с жгучим перцем

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:12:44+03:00

На каждой площадке можно выбрать масленичный блин по особому рецепту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экзотические блины можно будет опробовать на фестивале "Московская масленица - 2018"

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С 9 по 18 февраля в столице пройдёт фестиваль "Московская масленица-2018". В центре и на окраинах откроется 25 уличных ярмарок. Основные площадки - Кузнецкий мост, Тверской бульвар, Новый Арбат, Тверская и Манежная площадь, парк "Коломенское", площадь Юности в Зеленограде (полный список - на портале мэра Москвы mos.ru). В программе - концерты, театрализованные шоу, игры, экскурсии, мастер-классы. И, конечно, главное угощение - блины.

На Масленицу повара на ярмарках будут выпекать более 170 видов этого праздничного лакомства. Средняя цена за блин - от 50 до 200 рублей в зависимости от начинки. Впервые на фестивале запускают бесплатную доставку блинов на дом. Заказ оформляется в одном из мобильных приложений (ссылку на него подскажут на ярмарке. - Прим.). Обратите внимание! Сумма заказа должна быть не меньше 300 рублей.

На каждой площадке можно выбрать масленичный блин по особому рецепту:

1. На площади Революции

- Паннакокены – голландские блины с разными начинками (сыр с яйцом, мясо, овощи гриль). Порция - от 120 до 200 руб. за 170 г.

- Разноцветные блинчики - оранжевый, зеленый, фиолетовый. Цены: блин цветной с острой фермерской колбаской и острой начинкой, блин с сырной колбаской и сыром - все по 200 руб. Блин цветной с запеченными овощами или со сгущенкой - все по 100 руб. Блин цветной с тунцом или с шоколадной пастой - все по 150 руб. Блин цветной масленый - 50 руб.

- Кедровые, черемуховые и гречишные блины с вареньем из сосновых шишек, лепестков роз, одуванчиков или с сыром маскарпоне и ягодами - голубикой и малиной (порция - от 150 руб.).

- Рисовые блинчики "Нэм" с креветкой, с курицей терияки, с говядиной (порция - 140 руб. за 90 г), овощные (порция - 80 руб. за 90 г) и сладкие с бананом и малиновым соусом (порция - 140 руб. за 90 г).

И еще в меню

- Кутабы - дагестанские лепешки с зеленью и бараниной (порция - 150 - 200 руб. за 220 г).

- Корейское блюдо пянсе или паровые булочки четырёх видов - вегетарианские овощные (порция - 150 руб. за 180 г), рыбные (лосось, лук), кимчи (острая капустная начинка с мясом) и классические с мясом (каждая порция - 200 руб. за 220 г).

- Лапша вок – стеклянная, гречневая и яичная. Начинки – овощи и мясо (каждая порция - 220 руб. за 250 г).

- Пряный морковный суп на кокосовом молоке.

Напитки: горячие фруктовые и на травах - фейхоа с клубникой и ананас-алоэ, с алоэ и мятой (120 руб. за 200 мл), «Пряная вишня», «Имбирь и лимон»,

«Малина и базилик» (все по 200 руб. за 200 мл). Чай - 100 руб., кофе - 150 руб.

2. В Камергерском переулке

- Блины цветные – красные, синие, зеленые на шпинате, черные с добавлением пищевого угля, желтые, и с разными начинками (грибы-сыр, курица-грибы, говяжий фарш, сыр-зелень), пышные блины на пшенной каше (каждая порция - от 80 - 100 руб.).

Блины цветные можно будет попробовать в КамергерскомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И еще в меню

- Сибирское варенье на шишках, шиповниковый сироп - от 150 руб.

- Чак-чак с мёдом, жареные беляши, элеш, эчпочмак, губадия - от 150 руб.

- Белгородский пряник.

Напитки: чай на шишках, а также чаи с клюквой, брусникой, облепихой, травяные и на ягодах – 100 - 150 руб. за 200 мл. Классический чай - 50 руб. за 200 мл.

3. На Манежной площади

- Оладьи и драники с названиями городов Сибири. Среди них - оладьи "Улан-Удэ"с баклажаном и базиликом (порция из 2 шт. по 150 г + 50 г наполнитель, все за 150 руб.); "Кызыл" с козьим сыром и бобами (200 руб), "Сургут" с яблоками и жгучим перцем (150 руб.), "Якутск" с бананом и сливочным сыром, "Горно-Алтайск" с голубикой (все по 150 - 200 руб.).

- Драники "Краноярск" с говядиной в сливочном соусе, "Тайга" с грибами в сливочном соусе (порция - 200 руб.), "Сибирь" со сметаной (порция - 150 руб.), хот-дог «Заморский» с чевапчичи (200 руб.).

Напитки: облепиха таежная, детский напиток на барбарисе (порция 100 руб. за 250 мл).

В центре и на окраинах откроется 25 уличных ярмарокФото: Евгения ГУСЕВА

4. На Тверской площади

- Блины с мясом бычка, с красной рыбой, сдобные оладушки с вареньями и медом (порция от 200 руб.).

- Блины на бесплатных мастер-классах - традиционные на опаре со сладкими начинками; скородумки - тонкие блинчики на молоке с творогом; яснополянские по рецептам из поваренной книги Софьи Андреевны Толстой; на заварном тесте с мочеными яблоками и медом; царские с соусом из ягод и мороженым; свекольные с сыром и грибами; из черемуховой муки со сметанным кремом; боярские на гречневой муке со сливочным сыром и красной рыбой; на хмеле и солоде с паштетом из потрошков; с припеком и блинчики «со складом».

И еще в меню

- Пельмени с нельмой или кроликом (порция - от 250 руб.)

- Трдельник - чешский десерт из сдобного теста, изготовленный на открытом огне (порция - 200 - 250 руб. за штуку).

Напитки: в "Чайном доме" - оригинальные чаи (авторские купажи, чайные сборы, чай с ягодами).

5. На Кузнецом Мосту (площадка около ЦУМа)

- Классические блины из пшеничной или гречневой муки, рисовые или картофельные оладьи. Начинки - разные виды икры, копченый лосось, земляника со сливочным мороженым (порция - от 200 руб.).

И еще в меню

- Пирожки из творожного теста с необычными начинками - кроликом со сморчками, крабами и копченым картофелем, клубникой с черным перцем (от 100 руб.)

- Уха, гуляш или солянка.

- Пирог из сухофруктов с копченым чаем, блинный торт с маком.