В Подмосковье в запертой изнутри квартире нашли тела супругов с перерезанным горлом

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:12:44+03:00

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Жуткая трагедия произошла накануне в подмосковном городке Павловский Посад. Вечером во вторник в одной из девятиэтажек нашли тела двух супругов. У обоих - резаные раны, нанесенные ножами в области шеи. На полу в комнате лежал их новорожденный сын. А дверь квартиры оказалась закрыта изнутри на замок и щеколду...

Алексей и Полина поженились меньше года назад. Оба работали в Москве на одной из кондитерских фабрик. 33-летний мужчина - монтажником оборудования, 29-летняя женщина - технологом. 3 февраля у пары родился ребенок, поэтому супруги временно перебрались в Павловский Посад - здесь у Полины живет мать. Женщина рассчитывала, что она поможет первое время с ребенком. Утром 6 февраля мама ушла по делам. В квартире оставались супруги. Вернулась женщина только вечером и услышала из-за двери плач ребенка. Дверь не открывалась. Пенсионерка поняла, что та закрыта изнутри. Позвала на помощь соседа, который топором сумел выломать дверь. На кровати в комнате лежали два тела в крови...

- По предварительной информации, мужчина сначала зарезал жену, а потом - себя, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - На это указывают многие факторы. Его одежда забрызгана кровью жены, по траектории их попадания можно предположить, что удары ножом наносил именно он.

- У супругов бывали конфликты?

- Таких сообщений нет. Пара начала встречаться незадолго до того, как женщина забеременела. Ее родные до этого приезда в Павловский Посад видели мужчину всего несколько раз. Правда, говорят, что у него были некие странности. Например, он однажды обмолвился, что за ним кто-то следит...

В Следственном комитете сообщили, что на теле ребенка никаких повреждений не обнаружено.

- Незамедлительно была вызвана "скорая помощь", ребенок доставлен в Перинатальный центр Балашихи, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

- Для расследования уголовного дела создана следственная группа. - говорит Ольга Врадий. - Назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрашиваются свидетели.