О чем столичные водители пишут в Яндекс.Навигатор после "снегопада века"

7 Февр. 2018 2018-02-07T13:39:17+03:00

К вечеру вторника все основные автомагистрали были очищены от снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Эх, жалко, что я не водитель. А то бы тоже стоял в пробках и, уткнувшись от скуки в смартфон, писал бы всякие сообщения. Ведь Яндекс.Навигатор - это не просто приложение, которое помогает найти дорогу. Это целая социальная сеть, в которой автолюбители друг с другом общаются, предупреждают о сотрудниках ГАИ и дорожном ремонте, советуют, как лучше объехать пробки, соревнуются в знании матерных выражений, а также поздравляют друг друга с днем водителя и иногда желают друг другу смерти. Все как я люблю.

Многие издания даже подборки цитат составляют, вырванных из чатов Яндекс.Навигатора. Потому что водилы от нечего делать острят, юморят, издеваются, спрашивают у Гугла, как повеситься в автомобиле, предлагают купить машину, стоящую поближе к светофору и так далее. Но меня с учетом великого снегопада, свалившегося на Москву в минувшие выходные, волновали сообщения об уборке дорог.

К вечеру вторника все основные автомагистрали были очищены от снега. 6-балльные пробки сковали участки МКАД, Третьего транспортного кольца, центральные набережные и бульвары. Но связано это было в основном с мелкими ДТП и огромным количеством машин.

Проблемы с проездом из-за снежной каши и льда возникли в районе площади Рогожская Застава (Таганский район), дома №98 по улице Лобачевского (Раменки), дома №92 на Проспекте Мира (Мещанский район), Мамырей (Новая Москва), пересечении улицы Серегина и Старого Петровско-Разумовского проезда (район Аэропорт).

Водители предупреждают о трудностях в режиме онлайн. Например, пишут так: «Ребята, на проспекте Ветеранов перед Богородским шоссе полный тухес! Лед до самого светофора! Тормозите за 100 метров». Или так: «На проезде Дежнева по ходу кончились реагенты».

И, тем не менее, в целом таких сообщений немного. Где-то 5% от общего количества. Есть также жалобы на заснеженные дороги на улице Черняховского (район Аэропорт) и проезд Серебрякова (Свиблово).

Во время пробок на МКАД (76 километр, 11-й и 87-й) водители вели незамысловатую переписку.

Яндекс.Навигатор - это не просто приложение, которое помогает найти дорогу. Это целая социальная сеть

«Осторожно, на дороге умственно отсталые водители».

«Скорее, обычные чайники, которые никогда не ездили в такую погоду».

«Не чайники, а бараны».

«А меня жена побила. Не знаю, как теперь скрыть синяки».

«Посигнальте, ребята. У меня сегодня день рожденья. Тридцатка».

«Кто даст милой девушке незамерзайку? А то закончилась».

«Да я не только незамерзайку могу дать».

«Ребзя, у кого-нибудть есть курево? Я на тойоте камри, номер 363».

«И сожгите уже эту машину, которая мешает повернуть автобусу».

В социальных сетях полно жалоб на нечищенные дворы. Видимо, во время великого снегопада трактористы туда не доехали, расчищая в первую очередь федеральные и межрайонные трассы. Вечером 6 февраля мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Твиттере, что дворы надо чистить активнее. И дал соответствующее поручение префектам и главам районов.

Водители от нечего делать острят, юморят и общаются

СКАЗАНО

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков (в эфире радиостанции «Вести ФМ»):

- Не все москвичи одинаково просты. Например, убирают городские дворники территорию возле дома. И вдруг находятся граждане, которым не нравится, что коммунальщики работают ночью. А когда им еще работать? Если снег валит. И вдруг из окон в адрес этих работающих начинают прилетать продукты питания. Люди открывают холодильники и бросают яйца. Более того. Нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать коммунальную технику. У нас таких примеров много. И сейчас каждым из этих случаев занимаются правоохранительные органы. А работники ЖКХ относятся к людям с полнейшим пониманием. Я приведу пример. Центральный автономный округ. Работает 100 эвакуаторщиков. Снегопад. Дорога заставлена машинами. Водители, возможно, уехали отдыхать. Или оказались в больнице. Мы поднимаем их машины, чистим дорогу, а потом эти автомобили ставим обратно.

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