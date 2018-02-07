В Москве появится 24 новых автобусных маршрута

7 Февр. 2018 2018-02-07T13:42:00+03:00

Транспорт будет курсировать между социальными объектами, станциями метро, железнодорожными станциями и крупными торговыми центрами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из них 13 направят в ТиНАО, остальные будут курсировать между станциями метро и торговыми центрами

Изменить размер текста: A A

Для комфортного передвижения по городу введут 24 новых автобусных маршрута, 13 из них пройдут в ТиНАО, остальные обеспечат сообщение в районах на севере, востоке, западе, юго-западе, северо-западе и северо-востоке города. О таком решении сообщили в мэрии Москвы.

- Транспорт будет курсировать между социальными объектами, станциями метро, железнодорожными станциями и крупными торговыми центрами, - рассказали в столичной мэрии. - Новые маршруты улучшат транспортную доступность для 800 тысяч горожан.

В частности, в ТиНАО автобусные маршруты свяжут более 30 центров госуслуг «Мои документы», 150 поликлиник и 700 образовательных учреждений. А также значительно облегчится путь пассажиров из города Московского, поселка Мосрентген, района Южное Бутово. Особо важный маршрут - к метро «Юго-Западная».

Известно, что на новые маршруты поставят комфортные автобусы экологического класса «Евро-5» - не менее 197 единиц. В них есть системы видеонаблюдения, кондиционеры и отопление. При этом в них будет работать единая для города система оплаты проезда и льгот. Транспорт на маршруты, по словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, планируют вывести до конца года.

Новые маршруты:

— № 974 (от 3-го микрорайона Новокосина до станции метро «Черкизовская»);

— № 300 (от Беловежской улицы до станции метро «Петровско-Разумовская»);

— № 449 (от железнодорожной станции Перово до станции метро «Черкизовская»);

— № 325 (от Матвеевского до станции метро «Раменки»);

— С13 (кольцевой маршрут от улицы Новаторов);

— С14 (от проезда Карамзина до центра госуслуг района Теплый Стан);

— № 523 (от 5-го микрорайона Северного Бутова до железнодорожной станции Бутово);

— № 327 (кольцевой маршрут от станции метро «Бульвар Рокоссовского»);

— С15 (от железнодорожной станции Лосиноостровская до центра госуслуг Ярославского района);

— С16 (от 9-го микрорайона Кожухова до остановки «Косинская фабрика»);

— С17 (от улицы Кравченко до железнодорожной станции Очаково);

— № 301 (от Промышленной улицы до торгового центра «Троицк»);

— № 302 (от микрорайона В Троицка до деревни Пучково);

— С18 (кольцевой маршрут от Нововатутинского проспекта);

— № 953 (от до станции метро «Юго-Западная»);

— № 967 (от торгового центра «Мега Теплый Стан» до микрорайона Бутовские Аллеи);

— № 446 (от торгового центра «Мега Теплый Стан» до Солнечной улицы);

— № 485 (от торгового центра «Мега Теплый Стан» до станции метро «Юго-Западная»);

— № 509 (от железнодорожной станции Щербинка до поселка Ерино);

— № 509к (от железнодорожной станции Щербинка до деревни Мостовское);

— № 307 (от поселка Совхоза Крёкшино до железнодорожной станции Кокошкино);

— № 308 (от поселка Совхоза Крёкшино до железнодорожной станции Крёкшино);

— № 305 (от железнодорожной станции Рассудово до деревни Зверево);

— № 306 (от железнодорожной станции Бекасово-1 до железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное).