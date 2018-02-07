В Подмосковье 2-летнюю девочку убило упавшим на нее телевизором

7 Февр. 2018 2018-02-07T12:59:16+03:00

Вскоре после того, как девочка была доставлена в реанимацию, она скончалась Фото: Иван ПРОХОРОВ

Изменить размер текста: A A

В подмосковной Апрелевке проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка. Накануне в местную райбольницу доставили 2-летнюю девочку. Открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа.

- Предварительно установлено, что мать девочки попросила свою знакомую присмотреть за двумя ее малолетними детьми, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Женщина осталась в квартире с двумя детьми. В момент, когда она находилась в ванной комнате, девочка опрокинула тумбу и стоящий на ней ламповый телевизор придавил ее.

К сожалению, врачи были уже бессильны. Вскоре после того, как девочка была доставлена в реанимацию, она скончалась.

Источник в правоохранительных органах рассказывает, что семья погибшего ребенка - не маргинальная. Мама-одиночка с детьми переехала в Россию из Украины несколько месяцев назад. Сняла квартиру. Искала подработки. Всего в семье четверо детей. Двое младших жили с женщиной. Двое старших - в другой съемной квартире с бабушкой.

- Версии про упавший на ребенка телевизор можно верить?

- Единственным свидетелем, который в этот момент был в комнате, оказался 4-летний ребенок, - говорит источник. - Это он прибежал в ванную, где находилась «няня» и сказал: «Там Маша (имя изменено, - Авт.) упала и лежит. У нее из головы кровь».

По словам нашего собеседника в тот день в квартиру приходил мастер-телевизионщик, который ковырялся с антенной. В итоге он оставил телевизор на той же тумбе и ушел.

- Предполагают, что девочка обратила внимание на манипуляции дяденьки вокруг техники и могла решить их повторить...

В СК уточняют: следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.