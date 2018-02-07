Столичные власти отреагировали на скандальное видео, на котором экскаваторщики прохлаждаются в кабинах, наматывая километры

7 Февр. 2018 2018-02-08T02:57:29+03:00

На скандальном видео у экскаваторов опущены задние опоры и все четыре колеса находятся в воздухе. И все они крутятся...

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Это исключительно русская история. Потому что на западе, как говорил Задорнов, соображалки не хватит. Итак, представьте. Набережная Тараса Шевченко (напротив «Экспоцентра» - через Москву-реку). Девять часов утра. Перед светофором, на обочине, стоят два экскаватора. И у обоих включены двигатели. Водители находятся в кабинах и пребывают в самых расслабленных чувствах. Один из них даже прилег, сложив ноги на руль. При этом у экскаваторов опущены задние опоры и все четыре колеса находятся в воздухе. И все они крутятся!

На ту беду мимо отдыхающих мужиков шла неравнодушная девушка по имени Арина. И был у нее с собой телефон, способный снимать не только фото, но и видео. Жительница Москвы, офонарев от такой наглости, достала гаджет и все зафиксировала. По ее мнению, экскаваторщики, вместо того, чтобы работать, легли поспать, а колеса оставили крутиться. Ну чтобы пробег на спидометре капал! Его же после рабочего дня проверяют.

Снятый ролик Арина выставила в Фейсбук. И начала получать отклики. У публикации за два дня набралось почти полторы тысячи перепостов. Люди рвали на груди рубаху со словами: «Зачем нам нужны такие коммунальщики?! Хоть бы номера на экскаваторах замазали, бесстрашные!» И во всей этой протестной каше маленькими, едва заметными вкраплениями мелькали комментарии о том, что люди совершенно незнакомы с техническими хитростями.

- Тут - наоборот - похвалить бы, что технику берегут, - написал пользователь Борис Телегин. - Прогревают в достаточно щадящем режиме. Не насилуют технику в тяжелых зимних условиях. Это самый эффективный способ прогреть коробку, мосты и дифференциал, чтоб служили долго.

Но куда там! Информационный ком покатился под горочку. И когда я позвонил в пресс-службу Комплекса городского хозяйства, там даже не просили показать видео. Потому что из-за вала обращений выучили его наизусть.

- Доподлинно мы так и не выяснили, какому предприятию принадлежат эти экскаваторы, - рассказал «КП» сотрудник пресс-службы Вячеслав Шинкарук. - Вероятнее всего, это техника вообще не городских служб. Потому что никаких опознавательных наклеек на ней нет. Но, тем не менее, по технике безопасности такое положение экскаватора-погрузчика наиболее безопасное при работающем двигателе и стоянке. И у него в «вывешенном» состоянии всегда вращаются колеса, если в этот момент не нажата педаль тормоза. Никакой километраж при этом не увеличивается. К тому же технике, да и самим водителям надо как-то греться.

В общем, водители оказались не бездельниками, а грамотными людьми. Это также подтвердили «КП» в частной фирме, сдающей напрокат такие экскаваторы (JCB ).

- Когда он ставит ковш и выпускает опоры, колеса приходят в движение автоматически, - рассказали специалисты. - Водитель для этого газ не нажимает и вообще ничего не делает. Даже во время работы, когда экскаватор роет траншею, колеса продолжают крутиться. Это, кстати, помогает не замерзнуть гидравлике.

Такую систему придумали в Британии - эскаватор-погрузчик JCB сделан именно там.

Напомним, ровно год назад «Комсомолка» писала о двух трактористах, которые в Северном Измайлове изображали уборку снега, чтобы угодить системе «Глонасс» (щетки не работали, а совершать рабочие выезды нужно по графику). Их снял на видео муниципальный депутат Дмитрий Барановский. И также выложил в Фейсбук.

Куда жаловаться, если плохо убирают снег.

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