18 февраля пройдет благотворительная Лыжня 6250

7 Февр. 2018 2018-02-07T18:42:10+03:00

Стать участником благотворительной лыжни можно, зарегистрировавшись на сайте 6250.ru и внеся пожертвование в размере 1000 рублей.

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В воскресенье 18 февраля в 12:00 на трассе ОУСЦ «Планерная» в четвертый раз стартует благотворительная Лыжня 6250, организатором которой является фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Стать участником благотворительной лыжни можно, зарегистрировавшись на сайте 6250.ruи внеся пожертвование в размере 1000 рублей. Все собранные в рамках мероприятия средства, включая регистрационные сборы, пойдут на помощь подопечным фонда «Линия жизни».

Все участники смогут выбрать одну из двух дистанций: 3125 и 6250 метров. Это значит, что выйти на лыжню и сделать доброе дело смогут все желающие с любым уровнем подготовки. На мероприятие можно прийти всей семьей, к участию допускаются дети от 7 лет.

Для вашего удобства также предусмотрены теплые раздевалки, прокат лыж (оплачивается дополнительно) и парковка (стоимость — 100 рублей на весь день). Сотрудники базы «Планерная» подготовят универсальную трассу, преодолеть которую можно как классическим, так и коньковым ходом.

При поддержке компании Russia Running первый раз на нашей Лыжне 6250 будет введена электронная система хронометража. Все участники, независимо от показанного результата, получат памятные медали. Победителей и призеров ждут кубки, дипломы и подарки. Будут также выбраны победители в номинациях: «Самая большая команда», «Самый креативный костюм» и «Самая креативная команда».

«Наша благотворительная лыжня — настоящий праздник спорта. Кто-то выходит на старт, чтобы установить личный рекорд, кто-то просто хочет хорошо провести время на свежем воздухе. Но объединяет всех участников одно - движение вперед ради помощи и доброго дела», - говорит президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Место проведения Лыжни: Московская область, г. Химки, ОУСЦ «Планерная»

Дата проведения Лыжни: 18 февраля, старт в 12:00

Регистрация на Лыжню: 6250.ru