Снег, давай, до свидания!

7 Февр. 2018 2018-02-07T21:54:27+03:00

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После "снегопада столетия" коммунальщики ежедневно убирают с улиц Москвы 1,2 миллиона кубических метров снега. Если из этого сугроба сделать снеговика, то в высоту он будет 175 метров, это на 15 метров выше Шуховской башни. За четыре дня - четыре снеговика или один, но высотой 700 метров, а это на 160 метров выше Останкинской башни. Но лепить их никто не планирует. Снег грузят в "КАМАЗы", "МАЗы" и вывозят. Вопрос "куда?" и привел нашего корреспондента на одну из снегоcплавных станций "Мосводоканала".

Длинная очередь из грузовых машин на Большой Оленьей улице, в кузове каждого около 20 тонн снега.

- Но машины дольше, чем на 4 минуты не задерживаются, - говорит диспетчер Александр, который принимает анкеты-путевки у водителей.

Очередь из грузовиков на снегоплавильный пункт Мосводоканала на Большой Оленьей улице.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Сколько машин в сутки принимаете? - спрашиваю.

- 750 машин. В среднем водители привозят около 16 тысяч кубометров снега.

После идет распределение маленьких и больших машин. Стоит понимать, что маленькие - это "КАМАЗы", которые привозят от 10 до 15 тонн, "тяжелой артиллерией" называют "МАЗы" грузоподъемностью до 30 тонн. Каждый подъезжает к своей дробилке, куда сбрасывает снег и быстро уезжает, чтобы не задерживать движение.

Всего в Москве располагается порядка 35 подобных снегоплавильных станций.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Очевидно, что это уже ваша не первая "ходка" за день? - спрашиваю у водителя.

- Нет, третья. Но еще минимум две.

Как все же «плавят» снег? Способ первый: грузовик скидывает снежный груз в дробилку, которая представляет собой огромную мясорубку. Главная задача — не фарш на «котлеты из снега» делать, а отсеять крупный мусор — куски асфальта, плитки. Вижу во дворе снегоcплавной станции две цветочные клумбы - похоже, что коммунальщики перестарались в погоне за чистотой. Конечно, в «МАЗ» и не такое поместится. Из таких машин высыпается сразу 23-30 тонн снега. Удивительно, что шум при этом минимальный. В дробилку столько же не вместится. Для больших грузов способ второй: вываливают снег на песколовку (решето с ячейками). Наготове уже стоит бульдозер, который утрамбовывает снежные массы, которые не просыпались в отверстия.

В эти дни коммунальщики ежедневно убирают с улиц Москвы 1,2 миллиона кубических метров снега.Фото: Евгения ГУСЕВА

А там под асфальтом — в большом бассейне снег соединяется со сточными водами, температура которых не ниже +10 градусов. После окончательного плавления смесь талой и сточной воды сбрасывается в канализационные каналы. Оттуда на очистные сооружения, ведь снег, собранный с городских территорий, сильно загрязнен уличным мусором, песком, хлоридами и нефтепродуктами. Только тогда по нормативам можно сбрасывать воду в Москву-реку или столичные водоемы.

После окончательного плавления смесь талой и сточной воды сбрасывается в канализационные каналы.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Плавим снег круглые сутки, - говорит Алексей Бойков, заместитель начальника службы эксплуатации снегосплавных пунктов «Мосводоканала». - Всего в Москве таких станций 35. Они расположены в разных частях города, снег с Тверской улицы, например, везут на Павелецкую. На станциях в сутки можно переплавить 140 000 кубометров снега, но в связи с последним снегопадом работаем в 3,5 раза эффективнее. За последние сутки переработали 560 000 кубометров снега.

Грузовики привозят на станции от 10 до 30 тонн снега.Фото: Евгения ГУСЕВА

- А куда же девают остальной снег? Город отчитывается, что убирают в два раза больше снега — 1 200 000 кубометров снега, - спрашиваю.

- У префектур еще есть мобильные станции для плавления снега, а оставшийся вывозят на сухие «свалки снега» — он там будет временно храниться, но и до него дойдет время — переплавим.

ГДЕ ЕЩЕ «ПЛАВЯТ» СНЕГ?

Снегосплавные пункты, работающие на использовании тепла от канализации — это не единственный способ. Есть станции, которые «плавят» снег с помощью сбросных вод ТЭЦ, городской теплосети, при сжигании топлива, а так же на площадках естественного таяния.

А КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

Плавить снег в столице стали лишь 17 лет назад. Раньше снег прямо из грузовиков сбрасывали в водоемы, речки или хранили на необорудованных свалках.

Куда вывозили снег (по данным «Мосводоканала»):

- в реки Москва и Яуза – 35%;

- на сухие снегосвалки – 11%;

- в канализационные коллекторы – 1%;

- на необорудованные свалки – 53%.

Что нужно сделать простому москвичу, чтобы снег во дворе убрали побыстрее.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН