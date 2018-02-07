Филармонию в парке "Зарядье" откроют ко Дню города

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:57:27+03:00

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Парк «Зарядье» для многих уже стал одним из любимых мест отдыха в центре столицы. Москвичи и туристы приходят погулять по "парящему" мосту, поглазеть на «стеклянную кору» и полюбоваться городом с высоты птичьего полёта на аттракционе «Полет над Москвой».

- Парк "Зарядье" - это огромный успех строителей, - сказал сегодня, 7 февраля, мэр Сергей Собянин на коллегии Стройкомплекса Москвы. - Я как вспомню те сотни и сотни тысяч кубов бетона, вывезенные отсюда, сотни тысяч кубов завезённого в самый центр города грунта. А под ними огромный город из объектов образования, культуры, с разными услугами. Все это сделано по большому счету за очень короткий срок и на уровне лучших мировых парков.

Впрочем стройка в главном парке Москвы ещё продолжается.

- Надеюсь, филармонию в "Зарядье" откроем в этом году ко Дню города, - сообщил Сергей Собянин. - Сначала летом проведём в парке урбанистический форум. А затем к осени откроем этот уникальный концертный зал для того, чтобы там зазвучала музыка лучших композиторов и лучших исполнителей мира.

Проект главного зала новой столичной филармонии. ФОТО mos.ru

Напомним, в "Зарядье" под «стеклянной корой» появится новый концертный зал с двумя сценами и партером-трансформером. До сих пор здесь можно было только слушать музыку в теплую погоду на открытом амфитеатре. Но уже скоро зрители придут на концерты и шоу в новое здание. Его словно «вкопали» в холм. Внутри два современных зала для выступлений - на 1560 и 400 мест, а также студия звукозаписи. При необходимости партер в большом зале превращается в сценический пол. Если нужно, то меняется и сцена, и оркестровая яма, и все зрительные ряды.