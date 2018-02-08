Телеведущий Тимур Родригез помог незнакомому парню вернуть невесту.

8 Февр. 2018 2018-02-08T10:00:03+03:00

Чтобы убедить девушку дать ему второй шанс, житель Подмосковья поставил на уши всех своих друзей

Изменить размер текста: A A

Похожие истории нам каждый Новый год рассказывают в сериале «Елки». Там обычно так: очень нужно чудо, но оно может случиться только если совпадет куча факторов - один хороший человек поможет другому, а тот - третьему, и так в несколько кругов. Но то ж в кино! Сказка! А в жизни как?

В жизни, хмм...

Я об этой истории узнал случайно. Через знакомого. И как-то время даже колебался: писать или не писать? Мы же люди насчет всяких там добрых дел и поступков недоверчивые. Ведь обязательно найдется кто-то, кто напишет в комментах: «да пиар это все голимый!» Рассказал коллегам. А они в один голос: «ты с дуба рухнул, что ли. Это же крутая трогательная история! Пиши!» Поэтому - пишу...

Короче, дело было так. 26-летний парень из подмосковных Мытищ по имени Олег на прошлой неделе расстался со своей девушкой. С Луизой (ей 23) они встречаются уже несколько лет. Дело к свадьбе. И тут - разругались просто вдрызг!

- Давайте без подробностей. Скажу коротко: я заврался, - рассказывает мне уже после всего этого Олег. - Мы очень сильно поссорились. Никогда так не ссорились. Она ушла. И вот тут меня пробило - понял, что вел себя как последний дурак, и что хочу, чтобы она всегда была рядом. А если потеряю Луизу, это все.

В общем, парень понимал, что вернуть девушку можно только каким-то невероятным поступком. Цветы? Подарки? Пробовал. В какой-то момент пришла идея: если за него попросит известный человек, будет шанс восстановить отношения.

Олег работает менеджером в магазине, торгующем гаджетами. Обычный такой парень. Каждый день - маршруткой из Мытищ до метро, вечером назад. Никаких знакомств в шоу-бизнесе. Но есть ведь правило «шести рукопожатий» - наверняка среди друзей найдется кто-то кто знает «одного парня», который знает другого парня... В общем, Олег начал методично обзванивать всех своих приятелей. Этот клубок звонков и сообщений в соцсетях растянулся на несколько дней.

Чтобы убедить девушку дать ему второй шанс, житель Подмосковья поставил на уши всех своих друзейФото: ВКонтакте

- Поначалу ничего не получалось, но вдруг мне через трех-четырех знакомых перекинули номер одной знаменитости, потом - другой, - говорит парень. - В итоге у меня оказались телефоны трех известных всей стране людей. Волновался. Понимал, как это выглядит: человеку поступает звонок с неизвестного номера и какой-то непонятный тип начинает просить о помощи... Сколько у меня времени, чтобы изложить суть? Десять секунд? Двадцать?

По словам Олега, сначала он позвонил очень известному молодому актеру (от автора: фамилию актера Олег назвал, да, это сейчас прямо звезда первой величины).

- Но он меня очень быстро отшил. Сказал, что не хочет никому помогать таким вот образом в сердечных делах. Потом я позвонил актрисе, которую вся страна знает по сериалам ТНТ. Она послушала мое вступление, молча положила трубку и больше на мои звонки не отвечала. Третий телефон, который у меня был - Тимура Родригеза. После двух неудач я даже подумал, что все, капец, ничего не получится. Но Тимур меня выслушал и... согласился! Правда, сказал, что сейчас занят, сможет записать видеообращение к Луизе чуть позже.

Олег рассказывает, что в какой-то момент запаниковал - шли часы, а в Вотсаппе никакого тебе видео. Вдруг передумал? Начинал строчить певцу какие-то сообщения, тот отвечал не сразу и очень коротко. На съемках, что ли, был. Но под конец дня на телефон Олегу пришло двухминутное видео, записанное на телефон.

На следующий день он переслал этот ролик в соцсетях Луизе. И приписал: «Посмотри, пожалуйста! Если что, я стою за дверью...»

Что в ролике?

«Иногда мы принимаем слишком поспешные решения... Луиза, я надеюсь, что вы Олега простите, - обратился к девушке Тимур Родригез. - Если я сейчас не помогу Олегу, то получится, что вы уедете, а Олег, который написал мне гигантский текст о том, как он любит просыпаться рядом с вами, будет каждый просыпаться, набирая мой номер телефона и просить, чтобы я сделал что-то еще. Поэтому я вас умоляю: спасите нас всех!» - засмеялся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/638640" frameborder="0"></iframe> Телеведущий Тимур Родригез помог незнакомому парню вернуть невесту.

Через несколько минут обалдевшая от случившегося Луиза открыла Олегу дверь. Они обнялись. Плакали. Целовались. Договорились попробовать еще раз.

- Я сначала не поняла, что за видео, - это мне уже потом Луиза рассказывает. - Думал, Олег его просто из интернета скачал. Стоит Тимур Родригез и вдруг ко мне обращается, я слышу свое имя. Честно - была в шоке. Я думала, что все эти люди из телевизора на пафосе, живут в другом мире. Что им какая-то пара из Подмосковья со своими проблемами? Я Тимуру очень благодарна, что он так по-человечески отнесся...

В общем, молодые люди снова вместе и счастливы.

Но самое интересное началось потом. Звоню Тимуру Родригезу. Рассказываю: вот, мол, узнал о такой истории. Давайте напечатаем? А он:

- Мне бы хотелось, чтобы эта история осталась за кадром. Я это сделал не для того, чтобы пиариться на этом. Просто хотел помочь парню...

В общем, молодые люди снова вместе и счастливыФото: ВКонтакте

В общем, певец и телеведущий с этого разговора всячески постарался съехать. Его право.

Я положил трубку и вот о чем подумал. Самое-то главное, чтоб Олег теперь нас всех не подвел. Чтоб все это было не зря. Чтоб они с Луизой в итоге поженились. Нарожали детей. И жили долго и счастливо.