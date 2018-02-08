Собянин рассказал о создании комфортных "теплых" пересадок с МЦД на станции МЦК и метро

8 Февр. 2018 2018-02-08T13:49:01+03:00

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Работающим в столице жителям Московской области добираться приходится в переполненных электричках, либо стоять в пробках. Магистрали реконструируют, делая их шире. Железнодорожники тоже выжимают из существующей инфраструктуры максимум возможного - электрички ходят на многих направлениях с интервалом 9-15 минут. Но приходят они на вокзалы. Если тебе туда и надо было - отлично, а если ехать дальше? Нужны пересадки, что не очень удобно. Так и пришла идея модернизировать существующие пригородные линии, превратив тупиковые радиусы в сквозные диаметры. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал. Первые шаги к реализации проекта Московские Центральные Диаметры (МЦД) начаты. В частности, начались работы по интеграции МЦК и Рижского направления железной дороги. Что уже сделано возле станции МЦК "Стрешнево" 8 февраля посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- МЦК перевозит более 400 тысяч пассажиров в сутки. Это огромная транспортная система. Есть еще над чем поработать - речь идет о более тесной интеграции радиальных направлений железной дороги и МЦК. Таких направлений, над которыми мы сейчас работаем, семь. Это Ярославское, Горьковское, Павелецкое и другие направления. В частности и Рижское направление, где сейчас ведутся работы, - сказал Сергей Собянин.

Строительные работы платформы "Ленинградская", по словам Сергея Собянина, завершат до конца 2018 годаФото: Алиса ТИТКО

Платформу "Ленинградская" Рижского направления МЖД, которая расположена вдоль 1-го Войковского проезда между Волоколамским и Ленинградским шоссе, перенесут ближе к МЦК. По сути, построят новую платформу, которая позволит комфортно перейти с МЦД на станцию "Стрешнево" МЦК. Пассажирам надо будет пройти не более 50 метров. Время пересадки составит порядка 2 минут. Это вместо пересадок на станции метро "Тушинская", "Дмитровская" и "Рижская". Строительные работы платформы "Ленинградская", по словам Сергея Собянина, завершат до конца 2018 года. Ожидаемый пассажиропоток в утренний час "пик" будет 18,9 тысяч человек.

КОНКРЕТНО

Работы по созданию пересадочного узла "Ленинградская – Стрешнево":

- строительство рядом с путями МЦК двух новых береговых пассажирских платформ с навесами (с выходом в сторону станции МЦК "Стрешнево" и в сторону станции метро "Войковская" и на Светлый проезд);

- строительство северного терминала станции МЦК "Стрешнево" для обеспечения пересадки пассажиров в теплом контуре;

- ликвидация существующей платформы "Ленинградская".

КСТАТИ

Для запуска первых двух диаметров Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск потребуется лишь технологические и организационные изменения без больших капитальных вложений. Воспользоваться ими можно будет в 2018-2019 году. По остальным диаметрам потребуется строительство дополнительных путей и переходов для пассажиров. Их реализация запланирована в период с 2019 по 2025 год.