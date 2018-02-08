2018-02-08T13:18:38+03:00
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В столице пройдет фестиваль ярмарок выходного дня "Мос/Еда!"

На нем москвичи смогут сами выбрать, какие продукты хотели бы покупать у торговцев
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк и сыровар Олег Сирота выбрали лучшие фермерские сыры для столичных ярмарокГлава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк и сыровар Олег Сирота выбрали лучшие фермерские сыры для столичных ярмарокФото: Светлана ВОЛКОВА
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Два дня, 17 и 18 марта, по всей Москве будет проходить фестиваль ярмарок выходного дня "Мос/Еда!". На 1500 площадках рядом с избирательными участками развернётся торговля фермерскими продуктами и специалитетами из регионов России. На всех площадках фестиваля для гостей готовят свою культурную программу - бесплатные мастер-классы, конкурсы, выступления музыкантов.

При этом жители смогут поучаствовать в опросе и сообщить, какую еду хотели бы покупать на ярмарках выходного дня в этом году.

- Мы специально подготовили буклеты-опросники, в которых москвичи могут рассказать о том, какая продукция им больше нравится, какую продукцию они хотели бы видеть на ярмарках выходного дня, какие регионы наиболее интересны, - сообщил сегодня, 8 февраля, на брифинге глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в этом году по традиции ярмарки выходного дня откроются в начале апреля. Точную дату назначат в зависимости от прогноза погоды. Для них уже подбирают более 100 площадок по всему городу.

На региональной ярмарке около метро "Семеновская" уже сейчас можно купить специалитеты из регионов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

На региональной ярмарке около метро "Семеновская" уже сейчас можно купить специалитеты из регионов РоссииФото: Светлана ВОЛКОВА

- Этой весной до 80 процентов от всех мест на ярмарках отдаём для представителей личных подсобных и фермерских хозяйств, - добавил Алексей Немерюк. - Раньше этим продавцам выделяли 60 процентов мест.

Как и в прошлом году, в столице планируется масштабная программа уличных фестивалей. По данным мэрии, москвичам понравились рыбные, мясные и особенно сырные фестивали. Кстати, любителей сыра в этом году ждёт много интересного.

- На фестиваль "Мос/Еда!" в марте мы привезём в Москву пять тонн сыра, - рассказал известный подмосковный сыровар Олег Сирота. - А на осенних ярмарках "Золотая осень" сотни фермеров из сыроварен по всей России представят свою продукцию. Наша сыроварня проведёт на осеннем фестивале презентацию новых сортов сыра - "Московский" и "Первый русский пармезан", который уже два года зреет в наших погребах.

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