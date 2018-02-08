"Даже, если за день мэрия построит еще один МКАД, то в пересчете на количество машин в Москве люди этого просто не заметят"
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин раскритиковал результаты исследования компании INRIX, которая проанализировала уровень пробок на московских дорогах и поставила российскую столицу на второе место по уровню загруженности после Лос-Анджелеса. Известный транспортный эксперт считает, что к рейтингу INRIX вообще не стоит относиться серьезно.
- Совершенно непонятно, как и почему компания пришла именно к таким выводам. Авторы работы не публикуют свою методику исследования. Если не использовался серьезный научный метод, то и к выводам надо относиться, как к ерунде, - уверен эксперт.
По мнению Блинкина, при изучении трафика, надо смотреть на транспортное устройство города. Для какого транспорта — личного или общественного — изначально строились дороги.
- В Москве 100 млн кв м асфальта и 4 млн машин, - рассказал эксперт. - На один автомобиль приходится 25 кв. м. Если бы весь персональный транспорт выехал бы разом, то движение на дорогах столицы встало бы раз и навсегда. Слава богу, больше 500 тысяч авто за раз пока не бывало. Даже, если за день мэрия построит еще один МКАД (4 млн кв м), то в пересчете на одну машину мы получим плюс один «квадрат». Люди этого даже не заметят! В Америке на одну машину приходится 200 квадратных метров. У них города изначально строились под личный транспорт. Поэтому не корректно сравнивать пробки у них и у нас. Всегда при таких расчетах надо учитывать пропорции: количество дорог, машин, связей между районами. А в INRIX, как я понимаю, этого не делают.
По мнению Блинкина, в обозримой перспективе личных авто в городе будет становиться все меньше. Парковать свою машину станет сложнее и дороже. Кроме этого, продолжат развиваться сервисы такси и поминутного проката транспорта.
Эксперт предсказывает, что покупать машину окажется слишком дорого. Гораздо дешевле будет арендовать транспорт на короткое время.
- Я предвижу, что уже через 10 лет у сервисов каршеринга появится функция вызова машины. Можно будет выбрать ближайший доступный автомобиль, а дальше он на автопилоте станет подъезжать к клиенту. Технически для этого уже все создано, - рассказал Блинкин.
Ранее руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, анализируя исследование INRIX, отметил, что Москва в 2017 году не ухудшила свои позиции по уровню загруженности дорог, даже несмотря на общий рост автопарка и масштабные работы по благоустройству центра города, из-за чего многие улицы были перекрыты.
Компания INRIX изучила данные об уличном движении в 1360 городах из 38 стран. Москва оказалась на втором месте в мире по уровню заторов (с нами на одном месте Нью-Йорк). Выяснилось, что наши водители тратят 91 час в год на стояние в пробках. На первой строчке Лос-Анджелес со 102 часами.