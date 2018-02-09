Планы Стройкомплекса: Кожуховская линия поедет в 2019 году, а «Горбушкин двор» застроят жильем для реновации

9 Февр. 2018 2018-02-09T03:05:39+03:00

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В столичном метро за этот год планируют открыть 21 новую станцию и порядка 50 километров путей. А по Кожуховской линии первые пассажиры смогут прокатиться в 2019 году.

- Мы действительно проработали технологическую возможность запуска метро от «Косино» до «Некрасовки», - сообщил на расширенной коллегии Стройкомплекса столицы заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - К августу мы сможем запустить участок до «Косино». Далее отрезок от «Косино» и до «Авиамоторной» перейдет на 2019 год, потому что линия запроектирована таким образом, что ее нельзя запускать частями.

Напомним, строительство розовой Кожуховской ветки метро планировали завершить в 2018 году. Новый маршрут пройдет между центром Москвы и районами Восточного и Юго-Восточного округов столицы. Длина линии - 17,5 километра. На ней разместят девять станций - от «Авиамоторной» до «Некрасовки».

На коллегии Стройкомплекса Москвы рассказали и о других ближайших планах.

- Реновацию ждут миллион жителей ветхих пятиэтажек, - сказал мэр Сергей Собянин. - В ближайшие дни переселенцы первых домов получат смотровые ордера. Их будет немного. Речь идет о тех домах, которые уже были построены рядом с площадками реновации. Но при этом мы уже запускаем более 200 стартовых площадок. Очень прошу строителей сделать все, чтобы, вселяясь в новые дома, люди радовались не меньше, чем их предки, бабушки, дедушки, когда вселялись в первые хрущевские дома. Для них тогда это было просто чудо. Я убежден в том, что мы должны построить качественное жилье, лучшее из того, что есть в Москве. Эти дома будут служить москвичам десятилетия.

Парк «Зарядье», открытый в центре Москвы в День города в сентябре 2017 года, для многих уже стал одним из любимых мест отдыха в центре столицы.

- Это огромный успех строителей, - отметил Сергей Собянин. - Я как вспомню те сотни и сотни тысяч кубов бетона, вывезенные отсюда, сотни тысяч кубов завезенного в самый центр города грунта. А под ними огромный город из объектов образования, культуры, с разными услугами. Все это сделано по большому счету за очень короткий срок и на уровне лучших мировых парков. Надеюсь, филармонию в «Зарядье» откроем в этом году к Дню города. Сначала летом проведем в парке урбанистический форум. А затем к осени откроем этот уникальный концертный зал для того, чтобы там зазвучала музыка лучших композиторов и лучших исполнителей мира.

ЧТО ЕЩЕ

Мэрия Москвы решает, что делать с огромной территорией торгового центра «Горбушкин двор» на западе столицы, недалеко от станции метро «Багратионовская».

- Мы ведем переговоры с несколькими инвесторами, - сообщил Марат Хуснуллин. - Считаем, что в таком виде, в котором сегодня находится «Горбушкин двор», он создает большой трафик, неудобства для жителей. В районе Фили есть кварталы реновации, которые не обеспечены стартовыми площадками. Поэтому мы эту работу проводим и сейчас оцениваем градостроительный потенциал территории. Наша задача - найти максимально большее количество площадок. Представление о сроках сноса торгового центра будет, когда сделаем проектно-сметную документацию. Не раньше, чем через один год.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в районе Фили выбраны только две стартовые площадки и этого явно недостаточно для переселенцев из сносимых хрущевок. На месте торгового центра «Горбушкин двор» могут построить не только дома для жителей пятиэтажек, но и коммерческое жилье, и офисы. Скорее всего, демонтаж старых построек на «Горбушке» может начаться в 2019 году.