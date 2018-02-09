Зима, холода - на дорогах кучи льда

9 Февр. 2018 2018-02-09T03:20:03+03:00

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Переход через ноль

Самое большое испытание для коммунальщиков - это, безусловно, зима. Ведь это только на календаре она длится три месяца. На самом деле она начинается в ноябре и заканчивается в апреле.

- Москва - один из самых северных мегаполисов мира, - напомнил «КП» заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - И климатические условия у нас одни из самых тяжелых. Каждый переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону потепления или похолодания сказывается на состоянии дорог: при таянии снега вода попадает в микротрещины асфальта и при замерзании разрывает его. Это приводит к разрушению дорожного покрытия. За зимний сезон в Москве в среднем насчитывается 80 таких переходов через ноль, а, например, в северной Канаде не более 14.

В общем, если не принимать мер, машины будут кататься по дорогам как коровы на льду, а сами дороги очень быстро придут в негодность. Подливают масла в огонь и ледяные дожди - и не только на городские трассы, но и на энергоносители (достаточно вспомнить коллапс, случившийся в Московской области в ноябре 2016-го, когда из-за оборванных проводов несколько районов остались без света).

Что делают

Подготовка

Готовиться к новому отопительному сезону в Москве начинают сразу после окончания предыдущего. Проверяется техника и снегосплавные пункты (см. «Конкретно»). Заранее перед этой зимой утеплили чердаки 12 тысяч зданий (чтобы на крышах образовывалось как можно меньше наледи и ледяных навесов).

Мониторинг

- Все городские службы получают прогноз погоды на текущий день, на ближайшую ночь, на 24 часа, 36 часов и 5 суток, - рассказывает Бирюков. - Мониторинг ведется круглосуточно. И в случае плохого прогноза (это более 10 мм осадков, более 5 см свежевыпавшего снега и скорость ветра от 12 м/сек.) выносятся предупреждения. На основании этих прогнозов формируются задания для префектур и коммунальных служб.

«Компьютерная» обработка дорог

Если синоптики видят, что будет переход через ноль, на дорогу выезжают оранжевые «КамАЗы» и льют реагенты.

В первую очередь обрабатывают самые опасные участки - съезды и подъемы, эстакады, тормозные площадки перед светофорами, пешеходные зоны. Обработка нужна, чтобы не слипался снег и не образовывался снежный накат. При снегопаде ее проводят после каждого сгребания-подметания снега (это каждые 5 см свежевыпавшего снега). Жидкие противогололедные материалы применяются при температуре до минус десяти, твердые и комбинированные - до минус двадцати и ниже.

В этом году в столицу привезли около 450 тысяч тонн противогололедных материалов (в простонародье - реагентов). Снегоуборочную технику (в обработке московских улиц задействовано до 1737 единиц) оснастили компьютерным управлением, которое позволяет отмерять реагенты с точностью до нескольких грамм на квадратный метр.

Новый регламент уборки

Раньше на уборку снега высотой в 7 см отводилась неделя (и еще дополнительный день на каждый см сверх этой нормы), сегодня городские службы должны в течение трех дней обеспечить уборку 10 см снега, выпавшего за сутки.