Качество образования в Москве улучшилось в два раза

9 Февр. 2018 2018-02-09T03:22:55+03:00

За семь лет в столице построено более 80 современных школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За последние семь лет в Москве построено 210 детсадов и 81 школа, о чем на заседании правительства столицы сообщил мэр города Сергей Собянин. Эксперты признают, что столичная система образования развивается комплексно - не только за счет строительства новых школ и закупки нового оборудования, но и благодаря внедрению современных образовательных программ и поощрению лучших учителей и учеников - победителей различных олимпиад и конференций. Все это позволяет говорить о том, что качество образования в столице по основным параметрам улучшилось практически в два раза.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ

- За последние годы значительно выросла доступность образования. На 50% почти что увеличилось количество дошкольников, на четверть увеличилось количество школьников, - пояснил градоначальник. - Исчезли очереди, которые были в прежние годы, где стояли десятки тысяч людей, которые не могли попасть в дошкольные учреждения. За эти годы было построено около 300 образовательных учреждений.

Градоначальник добавил, что качество образования по основным параметрам улучшилось практически в два раза, а по некоторым параметрам - и более. Тем не менее власти города видят перед собой серьезные задачи по дальнейшему совершенствованию качества образования, услуг, которые оказываются в школах города. Поставленные задачи планируется выполнять благодаря проектам «Московская электронная школа», предпрофессиональное образование, интеграции различных уровней образования начиная с детского, дошкольного образования и заканчивая профессиональным университетским.

Мэр столицы поручил Департаменту образования столицы совместно с директорами школ и стройкомплексом города начать программу проектирования и строительства спортивных центров с бассейнами на территории крупных образовательных учреждений.

- Я давал поручение, чтобы вы вместе с образовательными комплексами посмотрели возможность строительства на территории всего образовательного комплекса спортивных центров с бассейнами, тоже там, где это необходимо, и там, где это возможно. Поэтому прошу вместе с директорами школ со строительным комплексом города Москвы посмотреть, где это возможно, и начинать там, где уже явно есть возможности, начинать программу подготовки проектирования и строительства, - отметил Сергей Собянин.

Градоначальник обратил внимание подчиненных, что это большая и сложная программа. Разумеется, сиюминутно ее не выполнить, но постепенно ситуацию удастся улучшить.

ОСНОВА СИСТЕМЫ

Как отмечается в материалах к заседанию, в 2017/18 учебном году в детсады Москвы пришли 420,9 тысячи детей - на 46% больше чем семью годами раньше (в 2010/11 году - 288,6 тысячи). Количество школьников выросло на 24% (с 749,1 тыс. до 929,5 тыс. детей).

Всего с 2011 года в Москве построены 81 школа на 46,9 тысячи мест и 210 детских садов на 34,8 тысячи мест. Причем в 2017 году возвели 11 школ и 5 детсадов. Все новые здания полностью приспособлены для доступа людей в инвалидных колясках. По оценкам экспертов, на сегодня полностью удовлетворена потребность жителей Москвы в устройстве в детские сады детей в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 7 лет.

Кроме того, одними из ключевых инструментов мотивации к достижению лучших образовательных результатов эксперты называют повышение заработной платы учителей и освобождение у них времени для основной работы за счет снижения бюрократической нагрузки, а также гранты мэра Москвы, ежегодно присуждаемые школам за их вклад в повышение качества столичного образования.

В 2017 году размер грантов увеличили в два раза: 20 грантов I степени - по 30 миллионов рублей, 50 грантов II степени - по 20 миллионов рублей, 100 грантов III степени - по 10 миллионов, 50 грантов за создание в школах благоприятной социокультурной среды - по четыре миллиона рублей. Начиная с этого года, средства грантов должны быть использованы школами только на материальное поощрение педагогов и сотрудников образовательных организаций. Ранее же средства грантов могли быть также направлены на развитие материально-технической базы школ.

КСТАТИ

Каждый второй в топ-25

Растет число школ, подготовивших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В 2017 году олимпиадниками гордилась каждая третья школа столицы. В рейтинг «Топ-500 лучших российских школ» вошли 156 московских школ, 13 вошли в «Топ-25 лучших школ России».

В 2017 году в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сборная Москвы, как и годом ранее, заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 32 награды. Студенты колледжей получили две золотые и две серебряные медали на Международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби.

Первое место второй год подряд заняла сборная Москвы и по итогам III Национального чемпионата профессионального мастерства людей с инвалидностью «Абилимпикс Россия». А с 4 по 8 сентября состоялась II Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира (Олимпиада мегаполисов). По ее итогам команда Москвы снова заняла первое место, набрав максимальное количество баллов.

Как прогнозируют эксперты, серьезным скачком в улучшении качества образования станет массовое развитие проекта «Московская электронная школа», предпрофессиональное образование, а также интеграция различных уровней образования - начиная с детского дошкольного и заканчивая профессиональным университетским.

Кружки и секции дополнительного образования детей в Москве работают при каждой школе и в специализированных учреждениях Департаментов образования, культуры, префектур административных округов и других органов исполнительной власти. Значительное число кружков открыты при музеях, театрах, промышленных предприятиях, вузах.

Также действует разветвленная сеть частных центров дополнительного образования детей. В настоящее время в Москве в различных кружках и секциях занимаются более 820 тысяч детей от 5 до 18 лет.