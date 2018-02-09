Московский полицейский спас 9-летнего мальчика, который два часа не мог выбраться из ямы с ледяной водой

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:00:27+03:00

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Эта история могла закончиться очень печально. Хотя казалось бы - город, плотная застройка, куча народу...

На севере Москвы в дежурную часть обратился мужчина. Сообщил, что пропал 9-летний сынишка. Накануне мальчику устроили дома разбор из-за школьных оценок. Сбежал, хлопнув дверью. Пробовали искать по окрестным дворам самостоятельно, по друзьям - ничего. На поиски ребенка в Западное Дегунино стянули свободных полицейских со всего района. Не только участковых с патрульными, но и оперативников уголовного розыска. Одному из них в итоге удалось набрести на детские следы на снегу, которые вели на пустырь. Полицейский пошел по ним и обнаружил яму. Посветил вниз, а там - мальчик.

Личность героя в полиции не раскрывают - мол, человек в уголовном розыске работает, по серьезным делам, не стоит его «светить». Даже на оперативной съемке он исключительно со спины. Лицо не показывают. По информации «КП», мужчина служит в ОМВД России по району Западное Дегунино в звании старшего лейтенанта полиции.

- Это была канализационная шахта, метра в полтора высотой, - рассказал мужчина. - Там была ледяная вода. Глубиной выше колена. Мальчик сам не смог выбраться. Он был в сознании, но совсем обессиливший, даже не мог ничего толком сказать.

Полицейский вытащил ребенка из коллектора, отнес в теплое помещение и вызвал скорую помощь.

- Несовершеннолетний был госпитализирован в одну из больниц с подозрением на обморожение, - сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов. - В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Полицейским мальчик потом рассказал: бежал, бежал и вдруг провалился в яму. Пробовал зацепиться руками за края ямы и подтянуться, но не хватало сил. Кричал, звал на помощь, но никто не слышал. Температура воздуха падала. В тот момент было уже около -5-6 градусов. Сколько мог ребенок протянуть вот так, в мокрой одежде по колено в воде? Повезло, что мальчишку нашел полицейский. Сообщается, что в яме школьник провел около двух часов.

Как стало известно «КП», вопрос о поощрении отличившегося сотрудника полиции пока не поднимался.

- Человек просто сделал свою работу, - коротко прокомментировал нам один из сотрудников главка московской полиции.