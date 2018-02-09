2018-02-09T20:19:33+03:00
Происшествия

Прогноз на 10 - 18 февраля: Москву ждёт потепление до -2 градусов и новые снегопады

На этой неделе в Подмосковье впервые за зиму морозы окрепли до -25. Но больше таких холодов не будет. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 10 - 18 февраля
Юлия СМИРНОВА
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Последствия "снегопада столетия" на улицах Москвы.Последствия "снегопада столетия" на улицах Москвы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Февраль-2018 отметился не только рекордным снегопадом, но и самыми сильными морозами с начала зимы. В ночь на четверг, 8 февраля, в Подмосковье ночная стужа впервые окрепла до -25 градусов. Холоднее всего было в Черустях, на востоке области, там воздух остыл до -25,6. Но уже в ночь на пятницу, 9 февраля, в тех же Черустях морозы не дотянули даже до -9 градусов. А в других районах Подмосковья было ещё теплее.

Что ждёт москвичей в выходные и на следующей неделе? В Гидрометцентре России поделились с "Комсомолкой" подробным прогнозом на 10 - 18 февраля.

В субботу, 10 февраля, пасмурно, местами будет сыпать снег. Ночью -6...-11 градусов, днем -3...-8.

В воскресенье, 11 февраля, и в понедельник, 12 февраля, облачно, местами небольшой снег. Под утро те же -6...-11 градусов, днем -2...-7. Такая погода на 2 - 3 градуса теплее климатической нормы. Атмосферное давление очень высокое, 754 мм ртутного столба.

Во вторник и среду, 13 и 14 февраля, погоду в Москве и области будет определять сибирский антициклон. Ночные морозы усилятся до -13...-18 градусов, днем -6...-11. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление повысится до 760 мм ртутного столба.

В четверг, 15 февраля, облаков на небе вновь станет больше, пройдет небольшой снег. Ночью -11...-16, днем -4...-9 градусов. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба.

В пятницу, 16 февраля, южный циклон принесет снегопады, самыми сильными они будут на западе Подмосковья. Под утро -9...-14 градусов, днем потеплеет до -2...-7.

Атмосферное давление все еще высокое, 754 мм ртутного столба.

В субботу и воскресенье, 17 и 18 февраля, погода практически не изменится: в западных районах области пасмурно и снежно, в восточных - облачно, с прояснениями и небольшим снегом. По ночам -7...-12 градусов, днем -2...-7. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба.

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