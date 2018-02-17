В Москве чаще всего становятся под запрещающие знаки таксисты и курьеры

СЕГОДНЯ 01:10 2018-02-17T07:12:31+03:00

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Улица Бутырский Вал. Утро. Я стою на обочине и фотографирую припаркованную машину. Сначала госномер, потом общий план. Снимки планшет автоматически передает в общую базу ГКУ «АМПП» (Администратор московского парковочного пространства). Через 15 минут я возвращаюсь на то же место и повторяю операцию. Если окажется, что водитель не оплатил парковку, ему прилетит штраф 2500 рублей (меньше 15 минут стоять можно бесплатно).

В качестве наставника со мной дежурит пеший инспектор АМПП Валерий Орешин. Он говорит, что несколько лет назад водители нарушали правила парковки гораздо чаще. И не только по злому умыслу. Многие попросту не знали, как платить. Сейчас это можно сделать не только с помощью паркомата, но и мобильного приложения, смски и электронного кошелька.

Три года назад некоторые автолюбители, заметив на дороге инспектора с планшетом, начинали его оскорблять, показывали непристойные жесты и даже кидались с кулаками. Не желая платить за парковку, водители закрывали номера капроновыми колготками, газетами, тряпками. Кто-то замазывал цифры грязью. Или вовсе снимал номера и забирал их с собой (пока машина стоит, никто за это не оштрафует, хотя сейчас авто без номеров могут запросто эвакуировать сотрудники ГИБДД в целях антитеррора, - прим. авт.).

Штраф за нечитаемые номера - 500 рублей (прерогатива ГИБДД). Ну а инспектор не ленится протереть их для фиксации нарушения.Фото: Павел КЛОКОВ

Сейчас ситуация изменилась кардинально. За время своего дежурства я обнаружил лишь один номер, ловко прикрытый компакт-диском «Русская дискотека». Водители терпеливо смотрели в нашу сторону и не сказали ни одного плохого слова. Если, конечно, не считать блондинки в 4-м Лесном переулке, которой не понравился мой фотоаппарат.

Прикрывать номер компакт-диском уже не модно, на дворе уже не 2016 год...Фото: Павел КЛОКОВ

«МЕРСЕДЕС» БЫЛ ДА СПЛЫЛ

Пеший инспектор АМПП фотографирует машины не только на платных парковках, но и на тротуарах, а также под знаками (3.27 «остановка запрещена» и 3.28 «стоянка запрещена»). Зимой на морозе патрулировать по улицам сложнее всего. За одну смену инспектор наматывает около 20 км.

Инспектор АМПП Валерий Орешин стал временным наставником журналиста "Комсомолки".Фото: Павел КЛОКОВ

- Вот, смотрите, таксист примостился в зоне запрещающего знака ( 3.28 «Стоянка запрещена»), - сказал мне Валерий и достал из сумки планшет.

Бомбила, заметив человека в форме, высунулся из окна и крикнул, что его сюда вызвал клиент. Потом завел машину и, трогаясь, пригрозил:

- Если мне опять придет штраф, я все брошу и уеду в Махачкалу.

- Вообще у него было 5 минут, - объяснил инспектор. - Потому что машину под знаком 3.28 «Стоянка запрещена» надо сфотографировать два раза. А под знаком 3.27 («Остановка запрещена», - прим. авт.) нельзя стоять даже 30 секунд - сразу выписывается в штраф.

Так получается, что снежная каша на дорогах играет на руку некоторым водителям. Номера на их авто покрываются грязью и планшет не способен распознать цифры. Но инспектор не ленится, протирает номер, чтобы зафиксировать машину. Хотя ездить так тоже нельзя. Штраф за нечитаемые номера - 500 рублей (прерогатива ГИБДД). На 4-й Тверской-Ямской улице мы наткнулись на НПО (неопознанный припаркованный объект), от крыши до колес покрытый снегом . После небольшого расследования удалось установить, что это «Пежо». Машина явно стоит там не первый день и, скорее всего, хозяин имеет резидентное разрешение, дающее право парковаться в пределах своего района (цена вопроса - 3 тысячи рублей в год).

- Мужчины, извините, пожалуйста, - услышали мы с Валерой и оглянулись (смотрим, стоит дамочка на каблуках, в белой шубке и шелковом шарфике). - Если я поставлю свою машину вот на это место, ее не увезут?

- Парковаться перед пешеходным переходом запрещено, - привычно ответил инспектор (его такие вопросы не удивляют).

Дамочка обиженно посмотрела на перекресток, вернулась к джипу и, оттряхнув ножки, плюхнулась в машину.

На 3-й Тверской-Ямской водитель «Мерседеса» поднял багажник с номером к небу и стоит на платной парковке. Это известный способ избежать штрафа. Но мы с Валерой тоже не дураки. Мы обошли иномарку с другой стороны. Но пока доставали планшет, «клиента» потеряли. Водитель широко улыбнулся, дал задний ход, потом развернулся и уехал. Багажник у него закрывается автоматически - нажатием кнопки.

- Такое тоже бывает, - сказал Орешин.

«Мерседес» с открытым багажником. И снова под знаком.Фото: Павел КЛОКОВ

«НОМЕР НЕ ПОКАЖУ»

Та же улица. Зона платной парковки. Я с редакционным фотоаппаратом подхожу к «Шкоде», у которой передний номер забрызган грязью. И тут из-за угла выбегает водитель (как будто ждал нас специально) и начинает качать права. В том смысле, что его автомобиль как ребенок, который нельзя фотографировать. Я не уступаю и направляю объектив к переднему бамперу.

- Ну тогда снимайте мои ноги, - выкрикнул водила и закрыл номер собой.

Самое интересное, что Валера в это время от души нащелкал его «Шкоду» с другой стороны (положительный момент работы в тандеме).

Затем был развозчик пиццы, бросивший тачку под запрещающим знаком.

- Кстати, курьеры и таксисты делают так чаще всего, - рассказал инспектор. - Потому что им надо где-то срочно припарковаться и не тратить на это много времени. И каждый думает, что за пять минут его ласточку никто не заметит.

Всего одна машина нам попалась, чей номер был специально прикрыт компакт-диском. Пару лет назад, когда я также дежурил с инспектором АМПП, таких авто было в разы больше.

Подошли к больнице Бурденко. А там наш старый знакомый! Тот самый «Мерседес» с открытым багажником - и снова под знаком. Мужик подумал, что мы его выследили. И обещал больше не нарушать.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сейчас улицы Москвы патрулируют около 200 пеших инспекторов, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь ГКУ «АМПП» Анна Пивоварова. - Для сравнения в 2014 году их было всего 30. В обязанности инспектора входит не только проверка машин на платной парковке, но и фиксация нарушителей, стоящих под запрещающими знаками, на тротуарах , пешеходных переходах, во втором ряду , на «островках безопасности» и на газонах. Также инспекторы проверяют состояние инфраструктуры на улично-дорожной сети, сообщают о поврежденных знаках и проводят мониторинг. Они всегда готовы прийти на помощь автомобилистам и дать необходимые разъяснения о правилах парковки и способах оплаты.

Если машину эвакуировалиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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