Наше Подмосковье Здравствуй, Масленица!

12 Февр. 2018 2018-02-09T21:58:52+03:00

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На этой неделе Россия отмечает Масленицу. В обычном нашем календаре и календаре церковном этот праздник никак не выделяется. Но славяне уже много веков гуляют этот веселый и шумный праздник. Это и символические проводы зимы, и подготовка к Великому посту. Через семь недель после Масленицы православные отмечают Пасху.

В Подмосковье эту праздничную неделю можно провести по-особенному. С 12 по 18 февраля здесь пройдут десятки различных мероприятий. И уже по традиции основными территориями для различных активностей станут 48 парков Подмосковья, библиотеки и государственные музеи. Впечатлений хватит всем!

– Масленица - это любимый и долгожданный праздник во многих российских семьях, - говорит министр культуры Московской области Оксана Косарева. - В подмосковных парках пройдёт более 70 мероприятий, которые отразят исконно русские традиции празднования, интересные как для детей, так и для старшего поколения: театрализованные представления, игры, конкурсы, спортивные состязания, интерактивные анимационные программы.

В парке «Покровский» г. Хотьково состоится керлинг по-русски и праздничная ярмарка, где все желающие смогут попробовать самые разнообразные масленичные блины. В парке Реутова проведут анимационно-развлекательную и концертную программу «МатрёшкаFEST». В парке с.п. Захаровское (Одинцовский район) посетителей ждёт развлекательная программа в модном формате - «Блинный квест» и экскурсия «Традиции и обычаи проведения Масленицы на Руси»

Где пройдут гулянияФото: Дмитрий ПОЛУХИН

1. Мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского (Клин).

Праздничную программу «Масленица в музее» о традициях праздника в XIX веке будут показывать всю неделю (кроме среды и четверга) с 10.00 до 17.00. Но - по предварительной записи по телефону 8 (915) 110-43-38.

2. Государственный мемориальный музей-заповедник

Д.И. Менделеева и А.А. Блока (Солнечногорский район).

В Шахматове ждут желающих покататься на санях и ездовых собаках - это новые обитатели усадьбы. Причем, веселиться здесь будут все выходные: 17 и 18 февраля, старт - в 12:00.

3. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник.

Здесь для посетителей подготовили большой ярмарочный спектакль. Для детей от 3 до 6 лет - игровая программа с мастер-классом «Масленица-малышка». Для взрослых - «Широкий разгуляй».

4. «Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева (Пушкинский район).

Одной из фишек праздника в Мураново будут выступления музыкальных фольклорных ансамблей. И, конечно, и ярмарка, и горки, и анимация для детей тоже будут. Дата: 17 и 18 февраля, старт - в 12:00.

5. «Московский областной музей народных художественных промыслов» (Мытищи,

село Федоскино).

За атмосферой праздника в купеческой усадьбе 19 века - это сюда. А на ярмарке, конечно же, можно будет прибрести чудесные штуки из Жостово, Вербилок, Гжели, Павловского Посада и других центров народных промыслов. Причем, - начиная со среды: 14-18 февраля.

6. Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» (Истра).

Всю неделю здесь работает тематическая программа «Проводы зимы» - выступления фольклорных ансамблей, мастер-классы по изготовлению народной игрушки из лыка, угощение блинами с различными начинками.

17 февраля (с 11:00 до 16:00) перед главным зданием музея развернется большой праздник. Будет много музыки, кукольный балаган, пестрая ярмарка, а еще взрослые и дети смогут поучиться у мастеров своего дела кузнечному ремеслу.

7. Военно-технический музей (Черноголовка).

18 февраля, 12:00. Зиму ведь провожаем. Поэтому в Черноголовке на праздник пожалует сам Дед Мороз! А участники праздничной программы смогут сами напечь блинов, сжечь Масленицу, поучаствовать в куче конкурсов и даже станцевать «военно-техническую кадриль».

8. Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

На поляне перед Успенским собором будут водить масленичные хороводы, стрелять из лука, штурмовать снежную крепость, крутить кукол (запивая все это чаем с блинами). Дата: 17 февраля, 12:00–16:00.

9. Музей-заповедник А.С. Пушкина (Захарово, Одинцовский район).

По традиции именно на поляне у усадьбы Захарово располагается главная в Московской области площадка, где отмечают Масленицу. И самая посещаемая. Например, год назад здесь на народные гуляния собрались более 15 тысяч человек. Продюсером шоу выступает Гедиминас Таранда, звезда Большого театра и создатель Имперского русского балета. На Масленицу в Захарово будут и битва за снежный городок, и хороводы со скоморохами, и катание с горок, и масленичные столбы (кто доберется до самого верха, сможет снять ценный приз), и много-много другого интерактива. А как кульминация - сжигание чучела Масленицы.

10. Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» (Чеховский район).

17 февраля, 13:00-16:00. Самый веселый русский праздник отметят шапочными боями и забегом в мешках, ярмаркой и мастер-классами, а еще - концертом классической музыки и сценками из чеховских рассказов.

11. Серпуховский историко-художественный музей.

18 февраля, 14:00-16:00. Масленица в купеческих традициях. Потешные игры и забавы во дворе усадьбы Мараевых. Экскурсии по русскому разделу музея и выставке «Магия форфора». Интерактивы для деток «Сказочный гжель» и «Забавушка».

12. Музей-заповедник «Зарайский кремль».

17 февраля, 12:00. Помимо традиционных молодецких забав и потех в Зарайске расскажут о традициях празднования Масленицы в Рязанской губернии (к ней город относился до 1929 года). Вы, например, знаете, что такое «катание невест»?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы хотели бы, чтобы к нам приезжало столько же туристов, как в Москву и Санкт-Петербург», - сказал губернатор Андрей Воробьёв в конце года в интервью «Комсомольской Правде».

Развитие туризма – одно из приоритетных направлений, намеченных губернатором. Именно поэтому в области появляются новые фестивали, благоустраиваются исторические зоны городов, строятся гостиницы.