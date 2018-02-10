2018-02-10T16:12:13+03:00
Общество

После скандала в московской школе детей пустят в туалет без медсправки

Ранее появилась информация, что родителям прислали памятку с запретом
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Памятка довольно странная: запрещено отпускать детей с урока без письменного согласия родителей, она же запрещает выходить с урока в туалет без медицинской справкиПамятка довольно странная: запрещено отпускать детей с урока без письменного согласия родителей, она же запрещает выходить с урока в туалет без медицинской справкиФото: Евгения ГУСЕВА
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Никогда такого не было, а теперь в одной из московских школ якобы запретили "выходить с урока в туалет" без медицинской справки. Само сообщение в СМИ вызвало у многих смех, а родители учеников московского лицея номер 1795 забеспокоились: "А вдруг правда?"

Памятка довольно странная: запрещено отпускать детей с урока без письменного согласия родителей, она же запрещает выходить с урока в туалет без медицинской справки. Такое распоряжение в лицее якобы ввели с 9 февраля.

- Если возникает необходимость забрать ребенка с уроков до их окончания, родитель подает письменное заявление. В заявлении обязательно прописывается, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка родитель берет на себя, а также гарантирует усвоение учебной программы по пропущенным ребенком урокам, - значится в памятке по данным ТАСС.

А если ребенку захотелось в туалет, то выхода два: терпеть или принести медицинскую справку, в которой будет указано заболевание. Интересно получается, ведь по такой логике мы все-все больны. И справку о том, что тебе нужно будет в туалет и не раз в день, тогда уж должны выдавать сразу - при выписке из роддома.

- Оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут, - такая формулировка была в памятке.

Найти в соцсетях саму памятку "КП" не удалось. И тут возникает вопрос: "А была ли памятка?" Была или нет, а пользоваться ей точно не нужно. Об этом "Комсомольской правде" сказала директор школы 1795 Валентина Сетежева.

- Данная «памятка» неправомочна и руководствоваться ей не надо.Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование Управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством, - сказала Валентина Сетежева.

В СМИ сообщалось, что памятку разослала в соцсетях одна из классных руководителей школы № 1795. Может просто хотела дисциплины в классах? В школе уже проводится служебное расследование.

- Я как директор школы заявляю, что данная ситуация будет разобрана и подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится, - заявила директор школы. - Мы приносим свои извинения родителям.

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