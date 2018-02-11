2018-02-11T11:46:54+03:00
Происшествия

В Москве грабитель порезал ножом сотрудника аптеки и обчистил кассу

По словам источника, преступник завладел суммой около 100 тысяч рублей
Семен ЕЛЕНИН
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В полиции сообщили, что точная сумма похищенного еще уточняетсяВ полиции сообщили, что точная сумма похищенного еще уточняетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Московская полиция ищет преступника, который накануне ночью совершил налет на аптеку. Это произошло на Ленинском проспекте. Как сообщают в полиции, неизвестный специально выбрал время перед закрытием. Аптека завершает работу в полночь, а преступник явился за полчаса до этого.

- В момент, когда аптечный пункт уже готовили к закрытию, он ворвался в помещение и ранил ножом одного из сотрудников, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Затем мужчина заставил открыть кассу и забрал оттуда всю наличность. После этого скрылся.

В полиции сообщили, что точная сумма похищенного еще уточняется. Однако по словам нашего источника в правоохранительных органах, по предварительным данным речь идет о сумме около 100 тысяч рублей.

Грабителя ищут. Оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения в помещении аптеки и на улице в районе ограбления.

Раненого ножом сотрудника аптеки (удар пришелся в руку) доставили в больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

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