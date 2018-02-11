Сестра второго пилота разбившегося АН-148: "Это мой брат... не до комментариев"

11 Февр. 2018 2018-02-11T23:27:12+03:00

После страшных новостей женщина не может говорить

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Самолет АН-148 разбился под Москвой. Ужасная новость стала известна 11 февраля. Долгое время судьба самолета была неизвестна, так как пассажирский борт взлетел в 14.21 и ровно через семь минут пропал с радаров. Связи с пилотами не было. Оказалось, что самолет рухнул в районе деревни Степановское - там найдены обломки АН-148. Пассажиры и экипаж, а это 71 человек, не выжили. Самолетом управлял Валерий Губанов, вторым пилотом был Сергей Гамбарян.

- Это мой брат... не до комментариев, - подтвердит "Комсомольской правде" Надежда Селезнева, сестра Сергея Гамбаряна.

Надежда СелезневаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей Гамбарян был опытным пилотом, закончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Судя по странице в социальных сетях, также водил автомобиль, любил кататься на лыжах в горах. О семье Сергея сестра Надежда Селезнева не рассказала.

Сергей Гамбарян был опытным пилотомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родственникам и близким погибшего пилота.

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