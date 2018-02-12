Правила уборки снега в Москве: куда жаловаться, сколько часов должны чистить улицы, дворы и крыши

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:01:22+03:00

Коммунальщики во время снегопада в Москве обязаны оперативно собрать и вывезти сугробы. Итак, разбираемся, какие существуют правила уборки снега в Москве

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Во время недавнего сильного снегопада в моем районе плохо чистили тротуары и дороги. С детской коляской невозможно было пройти даже от дома до соседнего магазина. Во дворе жильцам просто пришлось протаптывать дорожки в сугробах. После наших жалоб в управляющей компании сказали, что начнут наводить порядок, когда по прогнозу не будет снегопада. Хотелось бы узнать, все-таки сколько времени дается по нормам коммунальщикам на уборку снега? Какие правила уборки снега в Москве сейчас действуют?

Екатерина Петрова. Северный округ.

В Комплексе городского хозяйства Москвы объяснили, по каким правилам уборки снега в Москве наводят порядок на улицах, во дворах и на крышах зданий во время снегопада.

ВО ВРЕМЯ СНЕГОПАДА

По правилам уборки снега в Москве:

1. Не позже, чем за четыре часа до начала осадков

В такой срок синоптики обязаны сообщить коммунальщикам о надвигающемся на город снегопаде.

2. Три часа

Дается службам ЖКХ для подготовки к непогоде. К ней коммунальщики должны приступить сразу после получения сообщения о предстоящем снегопаде. Дороги начинают обрабатывать противогололедными реагентами на самых опасных участках. Это крутые спуски и подъемы, набережные, мосты, эстакады, тоннели, перекрестки и остановки общественного транспорта. В полную готовность приводят снегоуборочную технику.

На такую же подготовку к плохой погоде дается один час для служб, отвечающих за уборку на МКАДе, транспортных развязках и основных магистралях.

Если снег повалил и продолжает идти, то через три часа дороги снова обрабатывают реагентами.

2. Каждые четыре часа

С такими интервалами должна выходить уборочная техника на дороги при затяжном снегопаде. В обычную погоду спецтехника чистит город три раза в сутки.

Снег с проезжей части собирают в сугробы на обочинах. Эти снежные валы не должны быть выше 1 метра и шире 1,5 метра. Такие «горки» запрещено устраивать на пересечениях улиц, ближе 5 метров от пешеходного перехода, ближе 20 метров от посадочных площадок общественного транспорта, на тротуарах.

3. Каждые три часа

С такими интервалами во время сильных снегопадов обязаны чистить тротуары во дворах и площадки возле подъездов жилых домов. А в хорошую погоду снег и наледь во дворе должны убирать раз в сутки.

4. Не более 24 часов

Такой срок дается коммунальщикам на уборку наваленных сугробов, которая должна начаться сразу после снегопада в таких первоочередных местах:

- оживленных точках – крупные универмаги, рынки, театры, школы, поликлиники и так далее;

- около станций метро;

- на остановках общественного транспорта;

- около въездов в приемные отделения больниц и станций скорой помощи;

- на пешеходных переходах.

5. От двух до девяти дней

В среднем это допустимое время уборки снега после окончания снегопада. В зависимости от мощности стихии и категории дорог сроки вывоза сугробов с городских улиц выглядят так:

При выпавшем снеге до 6 см

- Не более 2 дней – вывоз с магистральных улиц и проспектов международного, регионального и городского значения; магистралей, обеспечивающих радиальные и поперечные связи между частями города; улиц и проездов с незначительной шириной проезжей части (примерно от 6 метров); с МКАДа, ТТК, Четвертого транспортного кольца, Садового и Бульварного кольца; с пешеходных зон общегородского значения, на которых нет движения автомобилей.

- Не более 4 дней – вывоз с улиц и проездов районного значения; городских проездов с поперечным профилем шоссейных дорог и с шоссейных дорог.

При выпавшем снеге до 10 см

- Не более 4 дней – вывоз с магистральных улиц и проспектов международного, регионального и городского значения; магистралей, обеспечивающих радиальные и поперечные связи между частями города; улиц и проездов с незначительной шириной проезжей части (примерно от 6 метров); с МКАДа, ТТК, Четвертого транспортного кольца, Садового и Бульварного кольца; с пешеходных зон общегородского значения, на которых нет движения автомобилей.

- Не более 6 дней – вывоз с улиц и проездов районного значения.

- Не более 9 дней – вывоз с городских проездов с поперечным профилем шоссейных дорог и с шоссейных дорог.

Во всех случаях на каждые дополнительные 5 сантиметров снега прибавляется 1 день для вывоза сугробов.

ПОСЛЕ СНЕГОПАДА

По правилам уборки снега в Москве обязаны потратить:

5 часов

- на обработку реагентами – тротуаров на дорогах районного значения и небольших дорогах, магистралях и крупных проспектах, МКАДе, ТТК, Садовом и Бульварном кольцах; проезжей части на городских дорогах и МКАДе;

- на подметание проезжей части – на городских дорогах и МКАДе. Снег должны подметать после выпадения каждых 5 сантиметров осадков;

- на очистку дорог от снежного наката и наледи –на магистралях и крупных проспектах накат должны убрать полностью;

- на уборку снежного наката с тротуаров – на магистралях и крупных проспектах, МКАДе, ТТК, Садовом и Бульварном кольцах.

12 часов

- на уборку снежного наката с тротуаров - на дорогах районного значения и небольших дорогах.

16 часов

- на сгребание снежных валов - на обочинах дорог.

24 часа

- на очистку обочин от снега – на всех дорогах.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

С вопросами и жалобами по уборке снега можно обращаться любым удобным способом:

1. По телефону

- дворы и крыши - в свою управляющую компанию, ТСЖ, собственнику или балансодержателю участка или здания. Ее адрес и телефоны напечатаны на квитанции за коммунальные услуги и вывешены в открытом доступе на портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru);

- дворы и крыши - в «Жилищник» своего района. Контакты можно узнать в специальном разделе на портале мэра Москвы (www.mos.ru/dgkh/function/informatciia-dlia-zhitelei/kontaktnaia-informatciia-126-gbu-zhilishchnik-raionov-sozdannykh-v-2013-2015-gg/);

- дворы, крыши и дороги - на «горячие линии» управы своего района и префектуры своего округа. Номера опубликованы на их сайтах и на портале мэра Москвы (mos.ru);

- дворы, крыши, дороги, тротуары - на «горячую линию» Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) - (499) 264-96-81, пн. - чт. - 8.00 - 17.00, пт. - 8.00 - 15.45. Или владельцу, балансодержателю участка или здания;

- дороги, остановки наземки, обособленные трамвайные пути, участки в радиусе пяти метров от подуличных переходов и вестибюлей метро, входы на станции и платформы на МЦК - в контакт-центр «Московский транспорт» - (495) 539-54-54, 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2) – в случае задержки транспорта из-за сложных погодных условий;

- участки возле заправок, торговых и офисных центров - собственнику, балансодержателю участка или здания;

- подземные переходы – на круглосуточный телефон диспетчерской ГУП «Гормост» - (495) 632-58-46 или по электронной почте - disp-gormost@dom.mos.ru;

- все городские территории - в единую справочную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

2. В электронную приемную

- дворы, дороги, тротуары, парки - на портал «Наш город» (gorod.mos.ru), прикрепив к своему сообщению фотографию и краткое описание проблемы. Нарушения должны устранить в течение восьми рабочих дней;

- дворы, крыши и дороги - на сайте управы своего района и префектуры своего округа. Адреса можно узнать на портале мэра Москвы (www.mos.ru/authority/territory/);

- дворы, крыши, дороги, тротуары - на сайте Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) - www.mos.ru/oati;

- остановки наземки, обособленные трамвайные пути, участки в радиусе пяти метров от подуличных переходов и вестибюлей метро, входы на станции и платформы на МЦК – на портале «Московский транспорт» (dt-window.mos.ru/feedback/?iframe=1);

- подземные переходы – по электронной почте ГУП «Гормост» - disp-gormost@dom.mos.ru;

- все городские территории - на портале мэра Москвы (www.mos.ru/feedback/individual). Сначала надо выбрать из представленного на сайте списка департамент или комитет по теме вашего сообщения. Если затрудняетесь выбрать конкретный департамент, тогда отправляйте обращение с пометкой «В правительство Москвы».

КСТАТИ

Что делать, если…

…упало или опасно повисло от снега дерево

Во дворе за сухостой, упавшие и опасные деревья отвечает управляющая компания. В обычное время упавшее или опасное дерево должны убрать в течение недели после обращения. Во время стихийных бедствий, к примеру, ураганов и сильных снегопадов, - в течение 1 - 2 суток.

В других местах за падающие деревья отвечает балансодержатель территории, то есть тот, за кем закреплен этот участок. Узнать о том, какая городская служба или частная компания должна наводить здесь порядок, можно в префектуре округа или управе района. О поваленных деревьях можно сообщать также по телефону круглосуточного единого диспетчерского центра ЖКХ Москвы - (495) 539-53-53.

…на крыше выросли сосульки

По правилам уборки снега в Москве в первую очередь во время оттепелей и сильных снегопадов коммунальщики должны огородить опасные зоны под металлическими и скатными кровлями, а также выступающими деталями фасадов.

В течение двух световых дней после затяжного снегопада положено чистить от снега и наледи - крыши над основными магистралями, пешеходными зонами, игровыми площадками и входами в подъезды.

В течение трех световых дней – крыши над теми участками, где прохожих мало и меньше вероятность травм людей от падающих сосулек.

Если проблемы с упавшими деревьями и сосульками не решаются, тогда можно отправить сообщение с фотографией на портал правительства Москвы «Наш город» (gorod.mos.ru). Или написать в электронную приемную Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

12 февраля - Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы;

13 февраля - Департамент культурного наследия Москвы;

14 февраля - Управление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений;

15 февраля - Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура);

16 февраля - Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.