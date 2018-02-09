Перед ЧМ по футболу московских таксистов обучат английскому

9 Февр. 2018 2018-02-09T10:21:18+03:00

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О том, как Москва готовится к приезду спортивных болельщиков со всего света, рассказал на встрече м журналистами руководитель столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Фурсин.

- Мы сейчас думаем, как создать для иностранных гостей города подходящий сервис. Переговоры идут с гостиницами, ресторанами, перевозчиками. Нужно, чтобы люди из обслуживающей сферы знали хотя бы базовые фразы на английском языке, - сообщил руководитель.

Как конкретно будут готовить персонал пока не решено.

- Мы будем привлекать профессиональных педагогов. Они сами подскажут нам оптимальные решения для обучения большого количества людей. Может быть, город сделает быстрые курсы английского или мы воспользуемся он-лайн занятиями. Таксисты, к примеру, смогут получить бесплатные записи с аудиоуроками иностранного языка — будут учиться без отрыва от производства, - сказал глава департамента.

Помощь для бизнеса в подготовке к Чемпионату мира по футболу — это лишь малая часть работы, которую делает город, чтобы поддержать малых предпринимателей.

Столичные власти выдают субсидии до 10 млн. рублей начинающим коммерсантам на покупку оборудования. Средний бизнес может рассчитывать на льготные займы в 50 млн. рублей на 5 лет под 5% годовых — деньги можно потратить на покупку сложного оборудования, конструкторские разработки, внедрение инноваций. Работу координирует ГБУ «Малый бизнес Москвы».

- Москва часто выступает гарантом по кредитам, которые берут малые предприниматели, - рассказал Алексей Фурсин. - На обеспечение займов из бюджета потрачено 54 млрд. рублей. Еще 115 млрд. дали банки.

По словам руководителя дкпартамента, город активно вкладывает деньги в перспективные стартапы. На это было выделено 280 млн. рублей. Еще 790 млн. дали частные лица. Выручка стартапов, поддержанных Москвой, уже перевалила за 2 млрд. рублей. То есть, столица рублем помогает бизнесу успешно встать на ноги.

Отдельный проект Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства - Центры услуг для бизнеса (ЦУБ). Это такие многофункциональные комплексы, где для начинающих коммерсантов готовы сделать практически все.

-Рассказать, как открыть свое дело. Специалисты помогают оформить необходимый пакет документов для официальных органов. Заодно предпринимателю рассказывают об особенностях налогообложения: вначале есть возможность выбрать, как отчитываться перед ФНС.

Объяснить, как получить субсидии. В Москве действует сразу несколько программ поддержки малого и среднего бизнеса. Власти субсидируют ставки по кредитам, проценты по лизингу, выступают поручителем при получении займа в банке. Но многие коммерсанты не знают, как это работает и кто вправе рассчитывать на помощь. В ЦУБ помогают с выбором подходящей программы и с оформлением необходимых бумаг.

В ЦУБ, если обратиться к консультанту, помогут даже заполнить налоговую декларацию. Многим предпринимателям, которые сами ведут отчетность, сложно оформлять бумаги для ФНС — сделать все без ошибок с первого раза получается не у каждого.

Сейчас в городе работает 14 Центров услуг для бизнеса. По одному ЦУБ открыто в каждом округе, включая новую Москву. Одно дополнительное учреждение есть в 46-й налоговой. Там специализируются на всех налоговых вопросах для бизнеса. И один центр действует в Сити, на территории комплекса госуслуг «Мои документы».

- С 2017 года мы активно развиваем образовательные программы, семинары, бизнес-тренинги для малого предпринимательства, - рассказал Алексей Фурсин. - За последние 12 месяцев через наши занятия прошло 46 тысяч человек, а в этом году мы хотим удвоить количество учеников.

Москва продолжит проект под названием «Стартап-школа». Это пятидневный курс по всем основам создания своего дела. Занятия ведут профессиональные бизнес-тренеры. Если в прошлом году «Школа» работала только в одном ЦУБ, то в 2018-м мест, где проходят занятия, станет уже три.

- Все уроки и мастер-классы город проводит совершенно бесплатно, - заявил Фурсин. - Это наша твердая позиция. Обучение начинающих коммерсантов — вклад в экономику страны. Все траты мы рассматриваем, как инвестиции в будущее.

- С 19 по 20 февраля в Москве пройдет семинар «Трансформация», - рассказал креативный директор университета «Синергия» и школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов. - Это не форум для дискуссий, а полноценное обучение. Мы приглашаем лучших бизнесменов — они делятся своим практическим опытом. Главная задача «Трансформации»: показать, как сделать свое дело более эффективным и прибыльным.

Тем временем

С 9 февраля в Москве возобновляется образовательный проект «Школа экпортера». Первое занятие для бизнесменов пройдет в Центральном доме предпринимателя.

- Если коммерсанты еще более-менее представляют, как им продавать свою продукцию у нас или в СНГ, то о зарубежных поставках они не имеют ни малейшего понятия, - рассказал Алексей Фурсин. - В «Школе экспортера» мы рассказываем о таможенном регулировании, налогах, иностранных правилах сертификации. Скоро столичные бизнесмены смогут поучаствовать в промышленной выставке в Ганновере. Им дадут места на стенде Москвы. Там коммерсанты научатся умению продвигать свои товары. Надо же иностранцам объяснить, почему российское лучше.