Скидки к 14 февраля в Москве: любовь на высоте, фотосессии и свидание в аквапарке

9 Февр. 2018 2018-02-10T02:55:47+03:00

Куда пойти со второй половинкой и не разориться

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Признаться в любви, удивить вторую половинку и не обеднеть — непростую задачу помогают реализовать компании в Москве. «КП» выяснила, где именно дарят скидки в День Святого Валентина.

Любовь на высоте

Специальное предложение для влюбленных подготовили в Музее-Смотровой Москва-Сити, который расположен на 56 этаже башни «Империя» делового комплекса Москва-Сити. Первое — можно посмотреть единственный в Москве музей небоскребов и высотного строительства. Второе - с высоты птичьего полета, открывается панорама мегаполиса и виды на высотки МИД и МГУ, спорткомплекс «Лужники», Останкинскую и Шуховскую телебашни и золотые «мозги» РАН.

Специальное предложение для влюбленных подготовили в Музее Сити. Фото: ПАО «Сити»

- В День Святого Валентина будет действовать специальная цена 1300 рублей за два билета (в обычные дни 1 билет стоит 980 рублей) и любой напиток по барной карте «Высотки» в подарок. Билеты можно купить на сайте Музея-Смотровой Москва-Сити, - рассказала Дарья Симоненко, директор по маркетингу и PR ПАО «Сити».

Вид на столицу, открывающийся с высоты небоскреба Москва-сити. Фото: ПАО «Сити»

ГДЕ: Пресненская набережная, 6 строение 2. Ближайшие станции метро «Выставочная» или «Деловой центр».

КОГДА: с 11.00 до 23.00.

Свидание в аквапарке

- Устройте себе необычное свидание, праздник любви или просто релакс для двоих, - предлагают в аквапарке «Мореон».

В праздничный день в аквапарке скидки — два билета предлагают купить за 1990 рублей (вместо 3980 рублей). Парам обещают нежные волны, экстремальные горки, горячие бани и сауны, а также прохладные бассейны. Воспользоваться скидкой могут гости от 14 лет.

ГДЕ: улица Голубинская, дом 16. Ближайшая станция метро «Ясенево».

КОГДА: c 10.00 до 22.00.

На большом воздушном шаре

Осуществить мечту из песни Елки и полететь «на большом воздушном шаре мандаринового цвета» легко. Заодно под облаками признаться в любви или подарить обручальное кольцо. Воздухоплавательный клуб «Аэровальс» предлагает подарочный сертификат.

- Если лететь в составе группы, то билеты для двоих со скидкой 30% обойдутся 9 999 рублей, а полет «в корзине только влюбленная пара и пилот» — 14 990 рублей, - рассказали в компании.

Воздушный шар клуба "Аэровальс".

Кстати, если 14 февраля погода не позволит полететь, то сертификат не пропадет, но романтику придется перенести на последующие дни.

ГДЕ: встреча на полеты происходит в городе Дмитров, улица Правонабережная, 1Б.

КОГДА: необходима запись по телефонам: 8 (929) 533-34-00 — запись на групповой полет, 8 (929) 533-33-20 — запись на индивидуальный полет.

Фотосессия для двоих

Для влюбленных парочек в студиях R2photos запустили акцию «10 фото в обработке за 2000 рублей». Сейчас главное — успеть до 14 февраля купить сертификат, а воспользоваться им можно и позже.

ГДЕ: студии R2photos: 1) в центре дизайна Artplay, улица Нижняя Сыромятническая дом 10, строение 9, вход E, 4 этаж, 2) 2-я Звенигородская улица, 12, строение 23, проходная "Спектор ЛК" (необходимо иметь при себе паспорт).

Нулевой трафик для Tinder

Возможностей познакомиться теперь больше - оператор беспроводной сети Yota обнулил трафик для мобильного приложения Tinder.

- Такая акция будет действовать с 9 по 14 февраля, - рассказали в пресс-службе Yota.

Стоит объяснить, что Tinder - популярное частично платное приложение для мобильных платформ Android и Apple iOS. Оно позволяет найти парня или девушку рядом, например, возле своего дома или кафе (с учетом геолокации). На данный момент в Tinder образовано 20 миллиардов пар по всему миру.

ЧТО ЕЩЕ

- розыгрыш подарков на смотровой площадке Останкинской башни. Достаточно купить два билета по 1000 рублей и ловить удачу - каждый час будут разыгрывать призы среди влюбленных пар. Среди подарков речная прогулка на теплоходе Radisson или номер в гостинице Космос;

- в магазинах финского бренда Finn Flare действует скидка 14% + скидка по дисконтной карте ко Дню всех влюбленных. Акция действует с 6 по 15 февраля 2018 года;

- 14 февраля можно бесплатно посетить Третьяковскую галерею на Крымском Валу. Доступны будут постоянная экспозиция и временные выставки (кроме выставки «Оттепель»).