В третьем зимнем велопараде в Москве приняли участие японские котики, кенгуру и морж
В Москве прошел третий ежегодный зимний велопарад.Каждый год его участники доказывают, зима - не преграда для тех, кто хочет передвигаться по городу на двухколесном транспортеВиктор ГУСЕЙНОВ
- Батюшки! Это что такое? - воскликнула бабуля в пуховом платочке, увидев целую толпу велосипедистов.
Людей в совершенно разных костюмах можно было увидеть на велопарадеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Те стартовали от 3-й Фрунзенской улицы и с трудом выруливали на набережную. С утра в воскресенье в Москве шел снег и прочистить дорогу коммунальщики не успели. Одна девушка на моих глазах пыталась выбраться из снежной каши на тротуаре, но, увы, не справилась с управлением. Заднее колесо прокручивалось на льду, а переднее увязло в сугробе. В результате москвичка рухнула на землю и чуть слышно матернулась. Все это смотрелось, конечно, странно. Как будто она не сама сюда приехала, а по чьей-то недоброй воле.
С утра в воскресенье в Москве шел снег и прочистить дорогу коммунальщики не успелиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Все равно поеду, - сказала она упрямо, оттряхиваясь от снега. - Потому что это весело и прикольно, ездить зимой на велосипеде.
До того, как стартануть, участников поили горячим чаемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Я пожелал ей здоровья и долгих лет жизни. И еще через минуту встретил жителя Москвы Дмитрия Михайлова. Он выехал на третий зимний велопарад в одних трусах и кепке. Дежурившие медики не сводили с него глаз, но велосипедист делал вид, что на улице плюс двадцать. Я подобрал штаны и бегом помчался за ним. И, поравнявшись, задал весьма оригинальный вопрос:
Дмитрий Михайлов прокатился по Москве в одних шортах.Корреспондент «КП» встретил на Фрунзенской набережной моржа, который решил поучаствовать в велопарадеПавел КЛОКОВ
- Скажите, а вам не холодно?
- Нормально, - ответил голый мужик. - Я почти всегда так езжу.
- А вы вообще знаете о том, что на улице мороз?
- Ну да, конечно. Зима, холода...
Оказалось, что это Дмитрий Михайлов, профессиональный морж. Для него прокатиться в таком виде на велосипеде - все равно что высморкаться.
В эти же дни в Москве впервые провели международный зимний велоконгрессФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Всего на зимний велопарад пожаловало около двух тысяч участников. Это рабочая молодежь, студенты, пенсионеры, дети. Многие вырядились в различные костюмы. Кенгуру, енот, японские котики, черный плащ, Фредди Крюгер... До того, как стартануть, участников поили горячим чаем. Бесплатно. Кто-то не стал брать велосипед, а прикатил на роликовых коньках. Были ребята на самокатах и моноколесе.
Участники парада доехали до парка «Зарядье» и развернулись обратноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Главное, чтобы после такого праздника никто не заболел, - поделился со мной сотрудник полиции, стоявший в оцеплении. - А то у меня друг в прошлом году поехал и схлопотал воспаление легких.
Участники парада доехали до парка «Зарядье» и развернулись обратно. В это время в центре ряд улиц был перекрыт.
Участники велопарада - рабочая молодежь, студенты, пенсионеры, детиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В эти же дни в Москве впервые провели международный зимний велоконгресс. На него съехались более 80 спикеров из 30 стран мира и обсудили возможности использования велотранспорта в городах с холодным климатом.