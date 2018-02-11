В третьем зимнем велопараде в Москве приняли участие японские котики, кенгуру и морж

11 Февр. 2018 2018-02-11T22:43:21+03:00

В Москве прошел третий ежегодный зимний велопарад. Каждый год его участники доказывают, зима - не преграда для тех, кто хочет передвигаться по городу на двухколесном транспортеВиктор ГУСЕЙНОВ

Несмотря на минус пять, жители и гости столицы пересели на велосипеды и, прибуксовывая, проехали 14 км

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- Батюшки! Это что такое? - воскликнула бабуля в пуховом платочке, увидев целую толпу велосипедистов.

Людей в совершенно разных костюмах можно было увидеть на велопарадеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Те стартовали от 3-й Фрунзенской улицы и с трудом выруливали на набережную. С утра в воскресенье в Москве шел снег и прочистить дорогу коммунальщики не успели. Одна девушка на моих глазах пыталась выбраться из снежной каши на тротуаре, но, увы, не справилась с управлением. Заднее колесо прокручивалось на льду, а переднее увязло в сугробе. В результате москвичка рухнула на землю и чуть слышно матернулась. Все это смотрелось, конечно, странно. Как будто она не сама сюда приехала, а по чьей-то недоброй воле.

С утра в воскресенье в Москве шел снег и прочистить дорогу коммунальщики не успелиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Все равно поеду, - сказала она упрямо, оттряхиваясь от снега. - Потому что это весело и прикольно, ездить зимой на велосипеде.

До того, как стартануть, участников поили горячим чаемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Я пожелал ей здоровья и долгих лет жизни. И еще через минуту встретил жителя Москвы Дмитрия Михайлова. Он выехал на третий зимний велопарад в одних трусах и кепке. Дежурившие медики не сводили с него глаз, но велосипедист делал вид, что на улице плюс двадцать. Я подобрал штаны и бегом помчался за ним. И, поравнявшись, задал весьма оригинальный вопрос:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/639077" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Михайлов прокатился по Москве в одних шортах.Корреспондент «КП» встретил на Фрунзенской набережной моржа, который решил поучаствовать в велопарадеПавел КЛОКОВ

- Скажите, а вам не холодно?

- Нормально, - ответил голый мужик. - Я почти всегда так езжу.

- А вы вообще знаете о том, что на улице мороз?

- Ну да, конечно. Зима, холода...

Оказалось, что это Дмитрий Михайлов, профессиональный морж. Для него прокатиться в таком виде на велосипеде - все равно что высморкаться.

В эти же дни в Москве впервые провели международный зимний велоконгрессФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всего на зимний велопарад пожаловало около двух тысяч участников. Это рабочая молодежь, студенты, пенсионеры, дети. Многие вырядились в различные костюмы. Кенгуру, енот, японские котики, черный плащ, Фредди Крюгер... До того, как стартануть, участников поили горячим чаем. Бесплатно. Кто-то не стал брать велосипед, а прикатил на роликовых коньках. Были ребята на самокатах и моноколесе.

Участники парада доехали до парка «Зарядье» и развернулись обратноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Главное, чтобы после такого праздника никто не заболел, - поделился со мной сотрудник полиции, стоявший в оцеплении. - А то у меня друг в прошлом году поехал и схлопотал воспаление легких.

Участники парада доехали до парка «Зарядье» и развернулись обратно. В это время в центре ряд улиц был перекрыт.

Участники велопарада - рабочая молодежь, студенты, пенсионеры, детиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эти же дни в Москве впервые провели международный зимний велоконгресс. На него съехались более 80 спикеров из 30 стран мира и обсудили возможности использования велотранспорта в городах с холодным климатом.