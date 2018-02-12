Очевидец пожара в гостинице «Космос»: «Лифты не работали. Нас попросили покинуть здание. На верхних этажах «взорвались» стекла»
Днем в понедельник на север-востоке Москвы загорелась гостиница «Космос». С соцсетях очевидцы сообщили, что из окон на верхних этажах повалил дым. Сначала - светлый, но уже через несколько минут он стал черным.
В МЧС сообщают, что сигнал о горящей на проспекте Мира гостинице поступил в 13:14. Первые пожарные расчеты были на месте уже через 10 минут. В 13:33 пожару присвоили ранг №2. (Этот ранг означает, что есть угроза безопасности людей и требуется помощь спецтехники. Всего таких рангов 5, - Авт.).
- Я живу на пятом этаже гостиницы, - рассказал «КП» «командировочный» по имени Алексей. - Пытался пройти на обед, но лифты оказались отключены. А через несколько минут начали крутить голосовое сообщение, попросили всех покинуть здание по лестнице. Запаха дыма мы не чувствовали. А о том, что пожар узнали, уже выйдя из здания.
В МЧС уточняют, что из гостиницы эвакуировали 230 человек. Для такого большого отеля это, конечно, немного. Просто в этот момент большинство постояльцев ездят по делам в городе.
- Открытого огня мы не видели, - продолжает Алексей. - Но в какой-то момент где-то вверху лопнули стекла - я не знаю, выбили их, или из-за температуры они взорвались. Стекла упали на «козырек» над входом.
- Очаг возгорания находится на 15 этаже гостиницы, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московского управления МЧС. - Однако в настоящий момент огонь локализован, ранг пожара снят. Площадь пожара составила 23 квадратных метра.
- Что горело?
- Эта информация сейчас уточняется. По имеющимся на этот момент данным, информации о пострадавших нет.
«Комсомолка» следит за развитием событий.