Очевидец пожара в гостинице «Космос»: «Лифты не работали. Нас попросили покинуть здание. На верхних этажах «взорвались» стекла»

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:43:51+03:00

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Днем в понедельник на север-востоке Москвы загорелась гостиница «Космос». С соцсетях очевидцы сообщили, что из окон на верхних этажах повалил дым. Сначала - светлый, но уже через несколько минут он стал черным.

В МЧС сообщают, что сигнал о горящей на проспекте Мира гостинице поступил в 13:14. Первые пожарные расчеты были на месте уже через 10 минут. В 13:33 пожару присвоили ранг №2. (Этот ранг означает, что есть угроза безопасности людей и требуется помощь спецтехники. Всего таких рангов 5, - Авт.).

- Я живу на пятом этаже гостиницы, - рассказал «КП» «командировочный» по имени Алексей. - Пытался пройти на обед, но лифты оказались отключены. А через несколько минут начали крутить голосовое сообщение, попросили всех покинуть здание по лестнице. Запаха дыма мы не чувствовали. А о том, что пожар узнали, уже выйдя из здания.

sergey_matlin Москва встречает как Наполеона... Пожаром. Заселение в Космос было прервано пожарной тревогой и выдворением на улицу. #москва2018 #командировочка

В МЧС уточняют, что из гостиницы эвакуировали 230 человек. Для такого большого отеля это, конечно, немного. Просто в этот момент большинство постояльцев ездят по делам в городе.

- Открытого огня мы не видели, - продолжает Алексей. - Но в какой-то момент где-то вверху лопнули стекла - я не знаю, выбили их, или из-за температуры они взорвались. Стекла упали на «козырек» над входом.

- Очаг возгорания находится на 15 этаже гостиницы, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московского управления МЧС. - Однако в настоящий момент огонь локализован, ранг пожара снят. Площадь пожара составила 23 квадратных метра.

- Что горело?

- Эта информация сейчас уточняется. По имеющимся на этот момент данным, информации о пострадавших нет.

«Комсомолка» следит за развитием событий.