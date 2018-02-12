В центре Москвы добавят 100 парковок для такси

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:48:22+03:00

На сегодняшний день 1500 машиномест только для таксистов в Москве уже организовано. Фото: Алиса ТИТКО

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Таксисты Москвы обратились к властям города за помощью в организации дополнительных мест в центре. В Демартаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы уже нашли места для парковки. Об этом глава ведомства доложил мэру Москвы.

- В рамках тех предложений, которые поступали от таксомоторных компаний, на сегодняшний день 1500 машиномест только для таксистов уже организовано, - сказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

А также добавил, что еще в городе создается 40 стоянок по 100 машиномест.

- Около 100 дополнительных мест будет создано в центре города по предложениям от ряда таксомоторных компаний. Создадим их до середины лета этого года, - сказал Максим Ликсутов.

Новые парковочные места появятся у станции метро "Улица 1905 года", у Лужкова моста, у бизнес-центра "Белые сады", у театра "Квартет И" на Лесной улице, у РХТУ им. Д.Н. Менделеева, в СВАО – у Еврейского музея и центра толерантности, у входа в музей-усадьбу "Останкино", у ВДНХ и в других местах, популярных у горожан и гостей столицы.

Напомним, что 12 февраля Сергей Собянин поддержал идею использование в каршеринге машины типа "каблук" и научить таксистов говорить по-английски. А также мэр города отменил налог на движимое имущество для предприятий.

- В этом году мы его отменим полностью и с помощью общественных организаций, предпринимателей отработаем схему, которая бы действительно стимулировала обновление подвижного состава и оборудования, - сказал Сергей Собянин.