Столичные операторы такси и каршеринга сохранят налоговые льготы в 2018 году

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:34:46+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу руководства таксомоторных и каршеринговых компаний и агрегаторов такси о полном сохранении на 2018 год льготы по налогу на движимое имущество. Об этом градоначальник сообщил в Доме такси - профессиональном клубе для представителей этой отрасли, открывшемся осенью 2017 года.

«Полностью обнулим»

- С 1 января 2018 года перестала действовать льгота по налогу на движимое имущество предприятий. Теперь эту льготу определяют региональные власти. И мы видим в этом механизм, которым можно стимулировать таксомоторные компании, которые вкладывают деньги в развитие бизнеса, постоянно обновляют свой подвижной состав, сделать для них льготу, и может быть отменить для них налог, - пояснил гендиректор компании «Евротранссервис», председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко. - Мы готовы сформулировать и передать правительству Москвы для рассмотрения наши предложения. Например, можно было бы для таксопарков, которые используют автомобили не более трех лет в своем парке, этот налог организовать.

Мэр назвал предложение разумным.

- Я думаю, что мы не успеем в этом году разработать такой механизм, который бы реально учитывал отраслевые особенности, в том числе и таксомоторов, и к примеру того же подвижного состава Российских железных дорог, пригородного сообщения и метро, и так далее, - высказался мэр города. - У каждого свои сроки, свои особенности. Поэтому давайте мы сделаем таким образом. В этом году мы этот налог отменим полностью, и с помощью ассоциаций, общественных организаций, предпринимателей, в том числе и ваших организаций, отработаем схему, которая действительно стимулировала обновление подвижного состава и оборудования в последующие годы. А в этом году полностью обнулим этот налог.

В правительство Москвы поступило свыше 20 официальных обращений от крупнейших бизнес-ассоциаций и отдельных предприятий столицы с просьбами сохранить льготу, которая является серьезным стимулом для обновления основных фондов предприятий. В течение 2018 года – планируется выработать гибкий и эффективный механизм предоставления этой льготы в зависимости от специфики отдельных видов движимого имущества. Законопроект планируется рассмотреть на одном из ближайших заседаний Президиума Правительства Москвы и внесен в Московскую городскую Думу.

Власти столицы ожидают, что через два года количество действующих такси в Москве достигнет 70 тыс. Это уже состоявшаяся отрасль, она дальше будет развиваться. В ближайшие год-два, наверное увеличится еще на 15-20 тыс. таксистов, и это будет уже около 70 тыс. действующих такси в Москве, - прогнозирует градоначальник.

Напомним, до 2013 года движимое имущество, в том числе автомобили такси облагались налогом на имущество организаций. С 2013 по 2017 годы налоговым кодексом РФ была установлена налоговая льгота в виде полного освобождения от налога всего движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года. Начиная с 2018 на федеральном уровне эта льгота была отменена, при этом субъектам РФ было предоставлено право принимать самостоятельные решения о времени и объемах сохранения льготы. Если субъект не принимает такого решения, автоматически начинает действовать ставка налога на движимое имущество в размере 1,1%.

Время подачи — пять минут

За последние семь лет совместными усилиями Правительства Москвы и участников таксомоторного рынка был сформирован Московский стандарт таксомоторных перевозок, который включает:

- использование машин жёлтого цвета с жёлтыми номерными знаками;

- право такси на передвижение по выделенным полосам для общественного транспорта;

- короткие сроки подачи машины;

- широкое использование современных информационных технологий (мобильные агрегаторы и иные приложения) для заказа машины;

- простота и доступность открытия собственного бизнеса в сфере таксомоторных перевозок;

- доступные цены.

В 2011 году ввели простую и удобную процедуру выдачи разрешений на осуществление таксомоторной деятельности. С 2013 года разрешения выдаются только на автомобили с желтым цветом кузова. С 1 июля нынешнего года все 100% такси с разрешениями, полученными в Москве, будут желтого цвета.

С 14 ноября 2013 года упрощена процедура получения "жёлтых" номерных знаков. Выдача производится при первичном обращении в ГИБДД. С 1 апреля 2014 года процедура выдачи разрешений полностью переведена в электронный вид – через официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru.

На данный момент в Москве действует 46,8 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность, 90% машин такси – желтого цвета. По прогнозам Департамента транспорта, в 2018 г. на улицы города выйдет 15,5 тыс. новых такси. Количество действующих разрешений (с учетом ухода с рынка части перевозчиков) возрастет до 55 тыс.

Кроме того, по данным Департамента транспорта, в Москве работает от 15 до 20 тыс. таксистов, получивших разрешение в Московской области. Ежедневно московское такси перевозит свыше 760 тыс. пассажиров (в год – порядка 280 млн. человек). Средняя стоимость поездки на такси составляет 460 рублей (среднее время – 20 минут, среднее расстояние – 10,6 км). Среднее время подачи такси в рабочий день – 5-7 минут. Этот показатель является одним из лучших в мире.

От Химок до Реутова

Система каршеринга, краткосрочной аренды автомобилей, развивается в Москве с 2015 года и в настоящее время стала полноценным видом общественного транспорта столицы и реальной альтернативой личному автомобилю. В городе работают 13 компаний-операторов, предоставляющих услуги каршеринга. По сравнению со стартом в октябре 2015 года парк машин каршеринга вырос в 59 раз и сегодня составляет 5,9 тыс. машин. По прогнозам операторов сервиса, в 2018 году парк может вырасти ещё в несколько раз и достигнуть 10-15 тыс. автомобилей.

Постепенно расширяются зоны использования сервиса и начала/завершения аренды. Некоторые операторы доступны в городах Подмосковья – Реутове, Долгопрудном, Мытищах, Химках. В системе каршеринга уже зарегистрировано более 1 млн. человек.

Всего в день совершается порядка 25 тыс. поездок. За 2017 г. машины каршеринга брали в аренду 5,6 млн. раз. Средняя стоимость минуты аренды машины каршеринга – 8 рублей, минуты в режиме "ожидание" – 3 рубля (среднее время поездки – 60 минут). На одной машине каршеринга ежедневно совершается в среднем 6 поездок.