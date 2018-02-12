2018-02-12T18:10:06+03:00
Общество

Задайте вопрос главному экологу Москвы

Антон Кульбачевский станет гостем Радио "Комсомольская правда" [видеотрансляция 14 февраля с 12.00]
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Комментарии: comments7
Антон Олегович КульбачевскийАнтон Олегович КульбачевскийФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В среду, 14 февраля, с 12.00 до 13.00 гостем радио «Комсомольская правда» станет руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Олегович Кульбачевский.

В прямом эфире поговорим о том, как столица будет дальше справляться с природными аномалиями, когда в Москве появится закон о животных и заработает система раздельного сбора мусора.

Вы можете задать свои вопросы руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (8-800-200-97-02) и сайте kp.ru, в комментариях к этой статье.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Заморские гастроли Ансамбля песни и пляски Черноморского флота: Испанцев подняли с кресел, а в Португалии купались в океане
Весь январь черноморцы колесили по городам Испании и Португалии. Вернувшись только что в родной Севастополь и не успев передохнуть, они снова на чемоданах
Новости 24