Задайте вопрос главному экологу Москвы

12 Февр. 2018 2018-02-12T18:10:06+03:00

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В среду, 14 февраля, с 12.00 до 13.00 гостем радио «Комсомольская правда» станет руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Олегович Кульбачевский.

В прямом эфире поговорим о том, как столица будет дальше справляться с природными аномалиями, когда в Москве появится закон о животных и заработает система раздельного сбора мусора.

Вы можете задать свои вопросы руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (8-800-200-97-02) и сайте kp.ru, в комментариях к этой статье.