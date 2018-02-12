Во "Внуково" из-за задымления на борту вернулся Боинг-737

12 Февр. 2018 2018-02-12T21:48:37+03:00

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В аэропорт "Внуково" вечером 12 февраля экстренно вернулся Боинг-737, который вылетел в Сургут. Через 10 минут после взлета в самолете сработала сигнализация, которая среагировала на задымление в салоне. На борту началась паника. Рисковать пилот не стал и попросил у диспетчеров аэропорта "Внуково" экстренную посадку. Еще через 10 минут (около 20.30 по мск) самолет благополучно сел во "Внуково". Возле взлетно-посадочной полосы самолет ждали экстренные службы, а пассажиров - медики. Как оказалось, на борту пассажиры сильно перенервничали - готовились к худшему исходу событий. Обострила ситуацию и трагическая обстановка - вчера в Подмосковье упал АН-148, в котором был 71 человек, никто не выжил.

- Самолет Боинг-737, который вылетел из Внуково в Сургут, вернулся в аэропорт из-за сработавшей сигнализации. Благополучно сел. Все пассажиры уже покинули самолет и находятся в аэропорте, - рассказала "Комсомольской правде" начальник пресс-службы аэропорта Мария Шаравина. - Некоторые пассажиры сильно перенервничали, поднялось давление. Два человека обратились за медицинской помощью. Сейчас они уже себя чувствуют лучше.

Точные причины задымления и сработавшей сигнализации пока устанавливаются. Известно, что рейс выполняла компания Ютэйр.

На борту, по предварительной информации, находились 135 человек и 5 членов экипажа. Все они сейчас находятся во "Внуково" в ожидании вылета. Авиакомпания предоставит пассажирам резервный борт.

- Рейс UT247 Москва-Сургут вернулся во Внуково из-за неприятного запаха в салоне. Наземные службы не обнаружили никаких неисправностей. Utair готовит к вылету резервный борт, - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Utair.