Реновация пятиэтажек в Москве: в первый новый дом согласилась переехать половина жителей из осмотревших квартиры

СЕГОДНЯ 17:03 2018-02-13T17:11:29+03:00

Первый дом, готовый к заселению по программе реновации, по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Первые переселенцы по программе реновации в Москве уже почти решили, будут ли они переезжать в предложенные квартиры. Напомним, в эту субботу, 10 февраля, в новостройке на 5-й Парковой улице, дом 62Б на востоке столицы начали выдавать ключи жителям соседних сносимых пятиэтажек на улице Константина Федина, дома 3 и 5. Для этого на первом этаже здания открылся Центр информирования по переселению. Будущих новоселов принимают представители Департамента городского имущества и Департамента труда и социальной защиты населения, префектуры Восточного округа Москвы, Управления гражданского строительства и Фонда реновации жилой застройки столицы. Сюда могут обращаться только жильцы двух домов на улице Константина Федина.

- За три дня, с 10 по 12 февраля, 141 из 160 семей первых переселенцев, то есть около 90 процентов, осмотрели свои новые квартиры, - сообщил сегодня, 13 февраля, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - При этом 85 семей согласились с предложенным вариантом и готовы на переезд. Среди них есть жильцы, которые рассматривают возможность докупки дополнительных площадей. Остальные переселенцы окончательное решение пока не приняли.

По данным столичной мэрии, в Москве в список сноса попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, до конца этого года для переселенцев будет готов к заселению 31 дом в разных округах столицы.

Квартиры в новых домах выдаются с полной отделкой «комфорт-класса». То есть на полу - ламинат и керамогранит, на стенах - светлые обои под покраску, на окнах - шумозащитные двухкамерные стеклопакеты с москитной сеткой.

В комнатах - батареи с датчиками регулировки, люстры. Везде - электроповодка, розетки и выключатели, межкомнатные двери.

На входе в квартиру - металлическая дверь с глазком и сейфовым замком.

В санузлах - ванная с защитным экраном внизу, полотенцесушитель, раковина с краном и душевая лейка, унитаз, розетки, водосчетчики, место для стиральной машины.

На кухне в рабочей зоне на стене - "фартук" из керамической плитки. Есть мойка с подстольем, электроплита на четыре конфорки.

Балкон с панорамным остеклением, с нишей для кондиционера.