2018-02-13T17:11:29+03:00
Недвижимость

Реновация пятиэтажек в Москве: в первый новый дом согласилась переехать половина жителей из осмотревших квартиры

Здание построили на 5-й Парковой улице на востоке столицы
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Первый дом, готовый к заселению по программе реновации, по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б. Фото: Станислав Красильников/ТАССПервый дом, готовый к заселению по программе реновации, по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Изменить размер текста:

Первые переселенцы по программе реновации в Москве уже почти решили, будут ли они переезжать в предложенные квартиры. Напомним, в эту субботу, 10 февраля, в новостройке на 5-й Парковой улице, дом 62Б на востоке столицы начали выдавать ключи жителям соседних сносимых пятиэтажек на улице Константина Федина, дома 3 и 5. Для этого на первом этаже здания открылся Центр информирования по переселению. Будущих новоселов принимают представители Департамента городского имущества и Департамента труда и социальной защиты населения, префектуры Восточного округа Москвы, Управления гражданского строительства и Фонда реновации жилой застройки столицы. Сюда могут обращаться только жильцы двух домов на улице Константина Федина.

- За три дня, с 10 по 12 февраля, 141 из 160 семей первых переселенцев, то есть около 90 процентов, осмотрели свои новые квартиры, - сообщил сегодня, 13 февраля, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - При этом 85 семей согласились с предложенным вариантом и готовы на переезд. Среди них есть жильцы, которые рассматривают возможность докупки дополнительных площадей. Остальные переселенцы окончательное решение пока не приняли.

По данным столичной мэрии, в Москве в список сноса попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, до конца этого года для переселенцев будет готов к заселению 31 дом в разных округах столицы.

Квартиры в новых домах выдаются с полной отделкой «комфорт-класса». То есть на полу - ламинат и керамогранит, на стенах - светлые обои под покраску, на окнах - шумозащитные двухкамерные стеклопакеты с москитной сеткой.

В комнатах - батареи с датчиками регулировки, люстры. Везде - электроповодка, розетки и выключатели, межкомнатные двери.

На входе в квартиру - металлическая дверь с глазком и сейфовым замком.

В санузлах - ванная с защитным экраном внизу, полотенцесушитель, раковина с краном и душевая лейка, унитаз, розетки, водосчетчики, место для стиральной машины.

На кухне в рабочей зоне на стене - "фартук" из керамической плитки. Есть мойка с подстольем, электроплита на четыре конфорки.

Балкон с панорамным остеклением, с нишей для кондиционера.

Еще больше материалов по теме: «Снос хрущевок в Москве в 2017 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В подмосковных лесах с начала 2018 года спасено 15 человек
Стадион «Лужники» полностью готов к ЧМ-2018
Автобусы без турникетов перевезли более 20 млн пассажиров за первый месяц
ФАС: московские больницы в сговоре с поставщиками провели торги на 644 млн рублей
В «Новом Иерусалиме» пройдет выставка работ Бориса Кустодиева
Разбившийся Ан-148 выработал меньше четверти проектного ресурса
В Москве 20 исторических зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
Крушение Ан-148: Появилось видео столкновения самолета с землей
Катастрофа Ан-148 под Москвой: найден второй «черный ящик» разбившегося самолета
В Москве отменили развлекательные мероприятия фестиваля "Московская Масленица"
Итоги конкурса проектов реновации экспериментальных районов объявят весной
Москвич выжил после падения в сугроб с 12 этажа
Парк «Зарядье» победил на международном конкурсе
В Москве за прошлый год поженились более 90 тысяч пар