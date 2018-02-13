Собянин утвердил первый в России проект по активному долголетию

СЕГОДНЯ 13:22 2018-02-13T13:31:15+03:00

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Сегодня, 13 февраля, на заседании президиума правительства Москвы обсудили пилотный проект для пожилых горожан по активному долголетию. В зале мэрии собрались не только чиновники, но и представители Общественной палаты столицы, известные москвичи - доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, певица Надежда Бабкина, телеведущая Арина Шарапова, диктор ТВ Анна Шатилова, скульптор Александр Рукавишников.

- Это масштабный проект, посвящённый активному образу жизни москвичей старшего поколения, - сказал мэр Сергей Собянин. - За последние годы продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет. Желание активно заниматься спортом, культурой, образованием возрастает у пожилых людей с каждым годом. Наши пенсионеры не хотят сидеть дома, а хотят общаться, путешествовать. По правде говоря, в Москве много таких инициатив - и коммерческих, и социальных. Но если посмотреть, то коммерческие расценки для многих пенсионеров не доступны. А городские социальные учреждения не способны вместить всех желающих. Мы хотим запустить проект по активному долголетию на базе наших образовательных центров, спортивных и развлекательных комплексов, парков. Это сложная задача.

- Мы должны создать интересную уникальную систему, чтобы внимание к пожилым людям не превратилось в формальную процедуру, поэтому начинаем с пилотного проекта, - продолжил мэр. - Надеюсь, наши центры социального обслуживания в марте начнут собирать заявки пенсионеров и создавать группы желающих.

В проекте по активному долголетию для пенсионеров создадут программу спортивных, развлекательных и развивающих занятий. Для участия в них не потребуется специальная подготовка. Бесплатные занятия будут проходить в группах 1 или 2 раза в неделю. В пилотном проекте смогут участвовать пенсионеры - постоянно прописанные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний (участие в некоторых программах может зависеть от состояния здоровья. - Прим.).

Заявки от желающих попасть в проект будут принимать уже с 1 марта этого года территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) Москвы. Их адреса и телефоны можно узнать на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

А сами занятия станут проводить в городских образовательных комплексах, школах, культурных и спортивных центрах, парках в каждом районе столицы. Проект по активному долголетию будет отслеживать созданный Общественный совет из известных заслуженных артистов, врачей, спортсменов. Среди них - Наталья Бестемьянова, Александр Калягин, Александр Олешко, Максим Галкин, Надежда Бабкина, Екатерина Стриженова.

- Нужно, чтобы из нашей жизни исчезло слово "престарелые", - сказала представитель Общественного совета проекта по активному долголетию, телеведущая и диктор Анна Шатилова. - Насколько это слово неблагозвучно. Вместо него сейчас уже говорим - люди старшего поколения. Ещё одно унизительное слово - инвалиды. Говорите иначе - люди с ограниченными возможностями. Хотя порой их и не назовёшь людьми с ограниченными возможностями, поскольку они добиваются большего, чем люди с неограниченными возможностями. С проектом по активному долголетию народ будет жить вечно в Москве, Сергей Семёнович, что вам тогда делать?

- Радоваться, Анна Николаевна, - улыбнулся Собянин. - Мы не обойдемся без общественности в этом проекте. Хотим, чтобы москвичи предлагали новые инициативы, контролировали качество проекта. Конечно, мы продолжим развивать уже действующие городские программы для пенсионеров по медицине, культуре, образованию и другим направлениям. Разумеется, все услуги для пожилых людей должны быть бесплатными. Необходимую поддержку мы готовы оказать. Город должен стать добрее, более душевным и открытым.

Кстати, у проекта пока нет названия, поэтому мэрия предложит его выбрать самим москвичам.

Напомним, с прошлого года в столице запустили проект "Серебряный университет" для пожилых людей, желающих научиться новым профессиям. Лекции проводят педагоги городских институтов и центров дополнительного образования. Кроме того, пожилые люди участвуют в районных праздниках, обучаются на компьютерных курсах, посещают с экскурсиями выставки и музеи, организованные центрами социального обслуживания. Теперь в каждом округе Москвы таких событий для пожилых людей станет больше. По данным столичной мэрии, сейчас в Москве живет более 3 миллионов пенсионеров. Из них более 650 тысяч - пенсионеры "молодого" возраста до 65 лет. При этом порядка 600 москвичей достигли возраста 100 лет.