Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию

СЕГОДНЯ 14:00 2018-02-13T14:05:36+03:00

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В Москве стартовал пилотный проект по активному долголетию, сообщил на заседании президиума правительства столицы мэр города Сергей Собянин.

Спорт, культура, образование...

- Мы начинаем с пилотного проекта, в результате которого должна быть составлена полномасштабная программа, - уточнил градоначальник. - Надеюсь, что наши центры социального обслуживания уже в марте начнут работу по приему первых заявлений от граждан для того, чтобы понять и масштаб задачи, и все пожелания, которые высказывают пожилые люди, и начинать формировать уже реальные группы для занятий.

Сергей Собянин добавил, что желание повышать уровень образования и культуры, заниматься спортом у старшего поколения с каждым годом не убавляется, а наоборот - возрастает. А также подчеркнул, что внимание к пожилым не должно быть формальным.

- Конечно нужен системный контроль, нужна поддержка общественности, постоянный мониторинг этого проекта. Но в результате мы должны создать очень интересную уникальную систему, пожалуй, аналогов которой нет в России, да я думаю, что и в мире их немного, если они есть, - добавил мэр.

Кто примет участие?

Участниками пилотными проекта могут стать постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры, не имеющие медицинских противопоказаний (участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья).

Для пенсионеров будут организованы спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. Занятия будут проходить в группах 1 или 2 раза в неделю. Занятия будут бесплатными.

Организаторами и заказчиками занятий станут территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО). Предполагается, что участие в проекте примут образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и др. организации, которые подготовят соответствующие предложения и пройдут квалификационный отбор. Число организаций-участников не ограничивается. Площадки на проведения занятий планируется создать в каждом районе Москвы.

Предварительная запись пенсионеров для участия в пилотном проекте будет открыта с 1 марта 2018 года. Подать заявку можно будет ТЦСО. Заявки будут удовлетворяться по мере создания возможностей для занятий и наполнения групп.

У пилотного проекта пока нет названия. Предполагается, что его выберут сами москвичи.

По итогам реализации пилотного проекта – с учетом пожеланий его участников – будет разработана и принята постоянно действующая программа по активному долголетию для москвичей старшего возраста.

Продолжительность жизни 77 лет

За последние 7 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве увеличилась на 3 года и превысила 77 лет. В настоящее время в столице проживают свыше 3 млн. жителей, перешагнувших пенсионный рубеж. Из них более 650 тыс. человек – пенсионеры «молодого» возраста до 65 лет. Порядка 600 москвичей достигли возраста 100 лет.

Рост продолжительности жизни, повышение качества медицинских услуг, улучшение состояния здоровья пожилых людей постепенно формируют новое отношение к старшему возрасту, как к «лучшей половине жизни». Пожилые люди стремятся получить больше возможностей для активной и насыщенной жизни, чтобы сохранять хорошее здоровье и бодрость на максимально длительное время.

Откликаясь на эти запросы старшего поколения, Правительство Москвы еще в 2016 году провело краудсорсинговый проект «Активное долголетие». Идеи, предложенные москвичами в ходе проекта, были воплощены в жизнь: во всех округах столицы появились новые программы для людей старшего возраста. Например, одним из самых популярных предложений в области физической активности стала скандинавская ходьба. И сегодня людей, занимающихся скандинавской ходьбой, можно встретить практически в любом парке Москвы, а совсем недавно – это была экзотика.

В 2017 году стартовал проект «Серебряный университет». Как показала практика, количество желающих принять участие в этих мероприятиях значительно выше предоставленных возможностей. Поэтому по предложению городской общественности Правительство Москвы приняло решение о проведении значительно более масштабного пилотного проекта по активному долголетию.