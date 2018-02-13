Москва отмечает Китайский Новый год

13 Февр. 19:20 2018-02-13T21:45:35+03:00

В ГУМе встречают Китайский Новый год. Китайский Новый год празднуют 16 февраля – только тогда наступает Год Собаки, а в столичном ГУМе уже можно почувствовать праздничное настроение. И продлится оно до 28 февраляЕвгения ГУСЕВА

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Не нужно улетать из Москвы, чтобы по всем правилам и обычаям отметить Китайский Новый год. В столице есть место, где можно посмотреть танцы драконов, оценить китайскую вышивку на шелке, услышать национальную китайскую музыку и посетить традиционную чайную церемонию. И хотя Китайский Новый год празднуют 16 февраля – только тогда наступает Год Собаки, а в столичном ГУМе уже можно почувствовать праздничное настроение. И продлится оно до 28 февраля.

Красные цвета везде – на деревьях открытки, над головой фонарики, Оформление ГУМа доверили одному из самых известных современных художников Китая Джеки Цаю. А вот красные витрины с китайскими угощениями.

Москва отмечает Китайский Новый годФото: Евгения ГУСЕВА

- А луковое печенье – сладкое или острое? С чем его едят? – спрашиваю.

- Нужно пробовать, у него характерный вкус. Вот лунные пряники, миндальные шарики и пирожное «панда» по 100 рублей - точно к чаю, - говорит продавец в национальной одежде.

В киосках с легендарным ГУМовским мороженым также китайские лакомства – пломбир со вкусом имбирного пряника, с зеленым чаем и жасмином. А цена такая же, как и на традиционное, 50 рублей за порцию.

По пути к фонтану раскинулась фотовыставка – 100 мест, где нужно побывать в современном Китае. Представлены фотографии авторитетного издания Condé Nast Traveler China. Возле стендов начинаешь гуглить в интернете и читать о сфотографированных местах. Особо завораживают зеленые луга, каньоны и архитектура.

Не нужно улетать из Москвы, чтобы по всем правилам и обычаям отметить Китайский Новый годФото: Евгения ГУСЕВА

Еще дольше хочется рассматривать выставку «Великий шелковый путь». Здесь представлено искусство китайской вышивки: как традиционные хуа няо (цветы-птицы), шань шуй (горы-вода), так и сцены из придворной жизни. Прислушиваюсь к обсуждению двух девушек.

- Кажется, что это рисунки, - говорит одна.

- Точно вышивка. Смотри, ниточка за ниточкой. Сколько же это труда и времени потрачено, - отвечает другая.

Картины настолько живые и реалистичные, что начинаешь улавливать цветочные запахи, пение птиц и погружаешься в атмосферу бурной жизни старых китайских городов. Китайские туристы, которые в ГУМе частые гости, с большим любопытством рассматривали работы своих соотечественников. И снимали на телефоны, когда начались красочные «Танцы драконов» под народную китайскую музыку. Внимания заслужила и арт-работа над фонтаном – китайский мальчик и матрешка, как символы дружбы России и Китая.

Лоток с китайскими товарамиФото: Евгения ГУСЕВА

- Шоу с драконами и львами проходят трижды в день. Но и это еще не все, что познакомит посетителей с культурой Китая. Приглашенные мастера проведут традиционные чайные церемонии. Дети и их родители смогут принять участие в творческих мастер-классах по каллиграфии, аппликации и созданию фигурок из карамели, - рассказали в пресс-службе ГУМа.

Немалый интерес у посетителей уже вызвала работа каллиграфа, который пишет имена или пожелания на китайском языке, да, еще и на особой бумаге. Такое удовольствие стоит 800 рублей.

ЧТО ЕЩЕ

- бесплатные показы популярных фильмов Поднебесной: «Неуловимый», «Сюань Цзан», «По следу», «Тотем волка», «Старушка», «Норжма», «Башня медного воробья», «Массаж», «Мой паром», «Песни хлопка», «Снова вчера». Посмотреть их можно в «Кинозале» на языке оригинала с русскими субтитрами;

- известный шеф-повар из Гонконга Альберт Оу познакомит посетителей с аутентичной китайской кухней в ресторане Bosco Fresh&Bar в ГУМе (1 этаж). Предложат жареного кальмара со специальной солью, китайского окуня и жареную утку по-гонконгски.

Шоу с драконами и львами проходят трижды в деньФото: Евгения ГУСЕВА

КСТАТИ

Работы китайского художника Джеки Цай будут представлены на персональной выставке «Отправь меня на луну» в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре с 12 февраля по 11 марта. Широкой публике он известен по работе цветочного изображения черепа для модного дома Alexander McQueen.

- На выставке будут произведения последних лет: от живописи и трафаретной печати до резьбы по лаку. В Китае осталось лишь около 20 мастеров, владеющих этим ремеслом, - рассказывают о выставке в Московском музее современного искусства.

БЫЛО ДЕЛО

Останкинская телебашня на днях целых три часа была подсвечена красным светом. И было это сделано не просто так, а в рамках масштабной международной акции, приуроченный к празднованию 4716-го Китайского Нового года.