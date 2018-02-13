В московском метро можно отправить «валентинку» и разместить фото на доске знакомств

13 Февр. 20:10 2018-02-13T20:27:34+03:00

На станциях появились сервисы по доставке открыток и поиску второй половины

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Накануне Дня влюбленных в столичном метро появились романтичные сервисы. Парень или девушка, бабушка или дедушка (любви все возрасты покорны) могут отправить своей второй половинке «валентинку». Сделать это можно на 13 станциях метро и 5 станциях МЦК.

- Чтобы порадовать своего возлюбленного или возлюбленную, достаточно обратиться на стойку «Живое общение». Заранее мастерить «валентинки» не надо, метрополитен подготовил для пассажиров 2 000 открыток в форме сердца, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

«Валентинки» отправит Почта России, а значит, на открытке нужно указать адрес и индекс получателя. Специальные почтовые ящики уже расположили возле стоек «Живое общение». Сервис действует только на территории Москвы. «Валентинки» будут принимать до 14 февраля до 19.00.

А, если вам пока не кому отправлять «валентинку», то ищете вторую половинку. На станции «Курская» и «Площадь Гагарина» специально для этого установили доски для знакомств. Кто угодно может прикрепить «валентинку» со своей фотографией, номером телефона и ждать романтического свидания. «Любовные доски» находятся рядом со стойками «Живое общение».

ГДЕ ПРИМУТ «ВАЛЕНТИНКУ»

На станциях: «Площадь Революции», «Александровский сад», «Пушкинская», «Баррикадная», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Комсомольская» Кольцевой линии, «Курская» Кольцевой линии, «Белорусская» Кольцевой линии, «Парк культуры» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Сретенский бульвар», «Лужники», «Площадь Гагарина», «Деловой Центр», «Кутузовская» и «Шелепиха».