Наше Подмосковье Бизнес как по маслу!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-13T22:24:54+03:00

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Вчера губернатор Андрей Воробьёв встретился в Красногорске с инвесторами. Подобные деловые завтраки на Масленой неделе (с обязательными, конечно же, блинами и чаем) проводятся уже не первый раз. Московская область держит курс на привлечение в регион крупных инвестиций и в разных форматах информирует потенциальных партнеров об эксклюзивных условиях, которые предлагает. О развитии инвестиционной привлекательности субъектов РФ часто говорит президент Владимир Путин. «Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, в создание качественных рабочих мест, развивать инфраструктуру», - заявил он на прошлой неделе, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

На бизнес-завтрак с губернатором были приглашены представители российских и иностранных компаний, которые уже имеют на территории области собственные производства или пока еще только приглядываются к подмосковным площадкам.

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Совершенно очевидно, что каждый регион хочет быть сильным, состоятельным, чтобы решать проблемы людей, - сказал в своей приветственной речи Андрей Воробьёв. - Чтобы что-то получалось, нужна сильная экономика, возможности, ресурсы. Конечно, мы с вашей помощью, с помощью тех, кто приходит к нам, знакомится, инвестирует, делаем шаги вперед, чтобы новые предприятия, подразделения начинали свою работу, а те, кто уже себя зарекомендовал, совершали экспансию и на внешние рынки, и чувствовали себя уверенно в Подмосковье.

В свою очередь, зампред правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев озвучил новое кредитное предложение Подмосковья, которое адресовано инвесторам-промышленникам.

- В дополнение к той работе, которая ведется Федеральным фондом развития промышленности, а это один из наиболее популярных и эффективных способов поддержки бизнеса, на территории Подмосковья создан региональный фонд, - сообщил Буцаев. - В течение 2018 года региональный фонд намерен выделить 1 миллиард рублей на поддержку промышленности в Московской области. Это будут кредиты на создание и развитие промышленного производства - на пять лет под 5% годовых.

Крупные инвестиционные проекты в Московской области готовы вести буквально в ручном режиме - чтобы избавить создающий рабочие места бизнес от всевозможных проволочек, помогать с получением разрешений. В итоге только в прошлом году на территории Подмосковья запустили строительство сразу двух автомобильных заводов. Один из них - Mercedes в Солнечногорском районе, который начнет выпуск первых авто уже в 2019 году.

- Три года назад мы работали над выбором площадки, оценивали как количественные, так и качественные критерии, которые позволили бы не только быстро построить завод, но и вовремя запустить производство, - рассказал представитель компании Mercedes Аксель Бензе. - Здесь мы нашли и образовательные организации, и инфраструктуру, и подходящую площадку. И самое главное - мы нашли в лице Московской области хорошего партнера.

О всесторонней поддержке властей Подмосковья говорил Сегава Микио, президент компании Hino Sales (это японский производитель малотоннажных грузовиков. - Авт.).

- Мы начали продавать наши автомобили в России 10 лет назад. Чтобы дальше развиваться, мы в прошлом году приняли решение открыть завод в Химках, - заявил Микио. - Мы выбрали Химки, потому что это очень удобное место. Мы благодарим Московскую область за поддержку!

Возмещение капитальных затрат в сельском хозяйствеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Сразу в три номинации Национальной премии «Росинфра» (вручается за достижения в развитии инфраструктуры) попала Московская область по итогам 2016 года: «Квалифицированный заказчик», «Лучший проект ГЧП (государственно-частного партнерства) в сфере транспорта», «Лучший проект в сфере ЖКХ».