Выборы президента: Куда звонить, если оказывают давление?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-13T22:38:25+03:00

В 2012 году на выборах президента в Москве проголосовали на дому порядка 160 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Москве количество желающих проголосовать на дому во время предстоящих президентских выборов может существенно вырасти, прогнозируют эксперты. Готовы ли к этому власти столицы? О нюансах голосования стало известно 8 февраля на «круглом столе», проведенном столичным Общественным штабом по наблюдению за выборами Президента России совместно с Московской городской избирательной комиссией.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ВАХТОВИКА

В 2012 году на выборах Президента России в Москве проголосовали на дому порядка 160 тысяч, что составило 3,7% от общего количества избирателей города. В целом по стране число проголосовавших на дому еще больше - около 8%. Как считает заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, озвученная цифра сама по себе очень большая. Но на предстоящих выборах количество надомников может существенно увеличиться благодаря принятию нового порядка участия в выборах избирателей по месту нахождения.

- Главная проблема - голосование на дому. Все основные проблемы этой процедуры были отработаны еще в 2014 году, после выборов мэра, - пояснил журналист Алексей Венедиктов, возглавляющий Рабочую группу по формированию Общественного штаба по наблюдению и контролю за проведением выборов Президента РФ. - Судя по всему, члены УИК знают, как работать, потому что после 2013 года был минимум жалоб на голосование на дому: на голосовании в Госдуму - 3 жалобы на 85 тысяч человек. Но меня впервые забеспокоило, что переносные урны, оказывается, могут не доходить до людей, которые написали заявление о голосовании на дому. И мы это возьмем на контроль.

Общественный деятель сориентировал наблюдателей от Общественного штаба на узкие места процесса. Как быть, если урну не доставили на дом? Как организовать процесс голосования военнослужащих на избирательном участке?

- В Москве живет около 400 тысяч человек без регистрации, например, работающие здесь вахтовым образом, по месяцу, - уточнил Алексей Венедиктов. - Российские граждане имеют право голосовать. Понятно, что они должны быть исключены из списков избирателей у себя в регионе и вписаться в списки избирателей здесь, но очевидно, что их будут привозить автобусами из общежитий.

Представитель кандидата в Президенты России Григория Явлинского Елена Морозова напомнила об опыте выборов 2014 года, когда для голосующих на дому подготовили уменьшенные плакаты с информацией по всем кандидатам. Идея оказалась очень удачной. Было бы хорошо для надомников снова сделать такие плакаты, чтобы они, как и все остальные избиратели, имели полную информацию о выборах.

ПАМЯТКА НА СЛУЧАЙ ФОРС-МАЖОРА

Предложение политических активистов поддержали и официальные лица. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что количество голосующих на дому на самом деле может увеличиться. Речь идет в том числе и о престарелых родителях, которые приезжают к детям в Москву из других регионов. По закону они могут голосовать по месту пребывания. Поэтому глава Мосгоризбиркома считает, что необходимо выделить дополнительный автотранспорт для организации их голосования и обеспечить надомников информационными материалами о кандидатах.

Григорий Мельконьянц, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос», предложил составить памятку для голосующих на дому, где указать, как вызвать к себе комиссию для голосования вне помещения; куда звонить, если на него оказывают давление; где получить информацию о кандидатах; как сменить избирательный участок и так далее. Общественный активист предоставил Московской избирательной комиссии образец памятки.

- Москва уделяет огромное внимание подготовке выборов, и я не припомню, чтобы другие регионы проводили такие «круглые столы» с подробным анализом возможных сложностей при голосовании и наблюдении, - резюмировал Григорий Мельконьянц.