2018-02-14T13:51:28+03:00
Общество

Сергей Кузьмин стал главой Московского уголовного розыска

Постоянного начальника МУР получил впервые за последние полтора года
Владимир ДЕМЧЕНКО
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Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Сергея Кузьмина новым начальником МУР. ФОТО Пресс-служба МВД РФВладимир Путин назначил генерал-майора полиции Сергея Кузьмина новым начальником МУР. ФОТО Пресс-служба МВД РФ
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Московский уголовный розыск (МУР) наконец-то получил постоянного руководителя: Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Сергея Кузьмина новым начальником легендарного подразделения. До этого Кузьмин был заместителем начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Впрочем, для 44-летнего Кузьмина работа МУРа хорошо знакома. Именно в системе столичного уголовного розыска он начинал работу в 1994 году.

С 2001 по 2012 годы Сергей Кузьмин работал в отделе МУРа по борьбе с незаконным оборотом оружия. Прошел путь от оперативника до начальника отдела, неоднократно выезжал на задержания и всегда глубоко вникал в работу подчиненных. В главк МВД Кузьмин перешел вслед за начальником МУРа Виктором Головановым, работал на разных должностях, а в 2016 году стал заместителем начальника антинаркотического главка МВД.

Постоянного начальника МУР получил впервые за последние полтора года: с октября 2016 года подразделением управляли временно исполняющие обязанности. Сергея Кузьмина подчиненным представил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов. Он, в частности, сказал, что Сергей Кузьмин был награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу" и множеством ведомственных наград.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимир Путин провел и другие назначения в системе МВД. Начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции 41-летний Юрий Девяткин. А полковник внутренней службы Андрей Глуздаков стал начальником 4-го управления МВД России, занимающегося обеспечением охраны режимных объектов и сопровождением специальных грузов.

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