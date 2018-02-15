СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-14T21:34:52+03:00

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В начале года Андрей Воробьёв традиционно выступает с обращением к жителям Московской области. Именно здесь губернатор задает основные векторы развития региона на следующие 12 месяцев. Выступление этого года стало особым. Губернатор подвел некоторые итоги пяти лет, на протяжении которых руководит Московской областью. «Комсомольская правда» публикует фрагменты этого выступления.

«ПОДМОСКОВЬЕ - ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ БИЗНЕСА»

«Основа для любых достижений - здоровая, динамично растущая экономика. За пять лет валовой региональный продукт Подмосковья вырос почти в 1,5 раза. Объем инвестиций в экономику области уже четвертый год превышает 600 млрд. руб. Построено и модернизировано около 400 предприятий. За прошлый год мы поднялись на 12 позиций в национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ - вошли в десятку лучших.

Созданные в области 70 индустриальных парков и площадок охватывают практически каждый муниципалитет. Для глав остается актуальной задача сделать так, чтобы в каждом муниципальном образовании появился свой крупный инвестиционный проект. Промпарки, фермы, заводы - все это конкретные рабочие места. За пять лет нам удалось создать их больше 250 тысяч, в 2018-м будет еще почти 50 тысяч».

НА МЕСТЕ ПОЛИГОНА КУЧИНО ОБУСТРОЯТ СОВРЕМЕННЫЙ ПАРК

«В 2013 году я в числе первых инициатив назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах. Большинство из них закладывались 50 лет назад. Тогда их открывали на месте заброшенных карьеров и пустырей без соблюдения элементарных правил. Только в конце 2016 года мы получили доступ к контролю и надзору за полигонами. По сути, мы столкнулись с настоящей чрезвычайной ситуацией. Тогда мы обратились за помощью к президенту. При его поддержке мы за пять лет закрыли 24 полигона, начали рекультивацию трех.

Одна из болевых точек - Кучино. С ней удалось разобраться оперативно по прямому указанию Владимира Владимировича. Теперь на этом месте мы должны за 5 лет сделать современный парк».

Андрей Воробьёв выступил с ежегодным обращением к жителям области. Фото: Кирилл ИСКОЛЬДСКИЙ

«ТОЛЬКО ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ»

«Знаю, что за обращением всегда внимательно следят жители области. Хочу сказать спасибо за ваше неравнодушие, за то, что вы своими наказами помогаете и направляете нашу работу. В 2013 году наш первый разговор был о проблемах, которые всех беспокоили и раздражали. Этот нерв, эти эмоции люди передавали мне на каждой встрече. Все мы хотели жить в удобном для человека Подмосковье: и, конечно, чем быстрее, тем лучше. Но как этого было добиться в большой и разрозненной системе? Только вместе, только единой командой. Мы приняли идеологию лидерства и утвердили принципы нашей работы».

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

«В 2017 году прибавка в бюджет области составила 45 миллиардов рублей. Я предлагаю вместе с депутатами из дополнительных заработанных областью средств сделать специальную выплату. Уже в первом полугодии дать ее всем пенсионерам старше 70 лет. Единовременно каждый из них - а это 700 тысяч человек - получит 5 тысяч рублей».

«К КОНЦУ ГОДА ОТКРОЕМ ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ В ДУБНЕ»

«Для успешного развития области ключевую роль играет транспортная инфраструктура. Мы особое внимание уделяем дорожному строительству.

Чтобы разгрузить многочасовые пробки перед шлагбаумами, мы построили при поддержке президента 21 путепровод.

Завершены два этапа объезда вокруг Сергиева Посада, чем разгрузили центр города для пешеходов и туристов. По федеральной программе проведена реконструкция Горьковского шоссе и построена развязка в Балашихе. К концу года откроем движение по мосту в Дубне. Теперь не нужно будет 1,5 часа добираться с берега на берег - можно будет свободно переехать мост за три минуты».

«НАШ КУРС - ЭТО КУРС ПРЕЗИДЕНТА»

«Сегодня мы можем констатировать успехи. Это подтверждают не только строгие цифры статистики, но и сами люди. Мы никогда не смогли бы обеспечить высокий темп перемен без главного - без поддержки жителей и доверия президента. С самого первого дня личное участие и внимание Владимира Владимировича сделало возможным реализацию целого ряда сложных и очень важных для Московской области задач. Наш курс - это курс президента. Мы выполняем его наказ: служить людям. Мы гордимся быть частью команды Путина.

У области есть энергия для дальнейшего движения вверх, для новых прорывов».

В КАШИРЕ ПОЯВИТСЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

«Среди трех особых экономических зон области абсолютный лидер - «Дубна». Она лидер и в России - там разместились уже 137 компаний. Как известно, президент дал поручение снять мораторий на создание особых экономических зон. Прошу министерство инвестиций и инноваций региона подать заявку на создание новой ОЭЗ в Кашире. Там есть необходимые энергетические и газовые мощности, удобная логистика».

Что сделано за пять летФото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Андрей ТУРЧАК, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», зампред Совета Федерации ФС РФ:

- То, что сделала команда губернатора за пять лет, - огромные перемены в Подмосковье. Это отчет не за самого себя, а это отчет за огромный коллектив - не только за правительство области, но и за жителей, которые активное участие принимают в преобразовании. И очень важно, что в этом обращении губернатора прозвучали четкие цифры, четкие цели и четкие задачи, которые ставит его команда на следующие 3 - 5 лет.

Сергей БЕЗРУКОВ, народный артист РФ, худрук Московского губернского театра:

- Без лидера ничего не может быть, только лидер должен повести за собой. На то он и руководитель. В Подмосковье это стопроцентно работает. В обращении губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва - оптимизм, который сподвигает работать дальше, потому что есть результаты, и они очевидны. Честно говоря, мне просто приятно его всегда слушать, потому что он отвечает за свои слова. Если губернатор за что-то берется, он это доводит до конца. Ставит перед собой порой серьезные, очень сложные задачи и их решает.