Что построят в 2018 году: Районы Москвы свяжет новое кольцо

СЕГОДНЯ 01:10 2018-02-14T22:03:59+03:00

В Стройкомплексе столицы рассказали, какие участки будущего гигантского транспортного кольца откроются уже в ближайшие месяцы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве планируется добавить и реконструировать около 110 километров магистралей и эстакад [инфографика]

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В скором времени районы города свяжет новое транспортное кольцо. Для этого сейчас строятся сразу три крупные автотрассы.

- У нас в работе находятся Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, а также Южная рокада (бессветофорная автомобильная дорога. - Ред.), - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Это большой проект, который фактически даст городу новое полноценное транспортное кольцо длиной 240 километров. При этом существенно разгрузятся все радиальные направления и соединятся все районы. Во время строительства хорд также будет возведено 125 транспортных сооружений - тоннелей, эстакад, мостов. В 2018 году по плану откроем порядка 110 - 115 километров дорог.

В Стройкомплексе столицы рассказали, какие участки будущего гигантского транспортного кольца откроются уже в ближайшие месяцы.

1. Северо-Западная хорда

Где: пройдет через северный и западный районы Москвы - от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Длина - 78,6 километра.

В 2018 году закончат реконструкцию улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе.

К осени на этом участке построят всего более 20 километров дорог. Из них - три эстакады на пересечении улиц Боженко и Толбухина через пути Смоленского направления железной дороги. Кроме того, появятся эстакада через улицу Крылатская от улицы Крылатские Холмы на 2-ю Крылатскую улицу, разворотная эстакада из области на Рублевском шоссе и тоннельный путепровод через Рублевское шоссе. По проекту планируется построить два подземных и три надземных пешеходных перехода.

Что дает:

водителям-транзитникам станет проще ездить на участке от улицы Народного Ополчения до Сколковского шоссе;

появится связка между двумя жилыми районами на улице Крылатские Холмы и 2-й Крылатской улице;

на магистрали станет меньше светофоров;

пешеходам станет безопаснее переходить через проезжую часть в районе улиц Боженко, Кубинка, Ярцевская и Толбухина.

2. Северо-Восточная хорда

Где: поедет от новой трассы М11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы). Длина - 35 километров.

В 2018 году сделают:

✓ участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до района Вешняки).

В конце лета - начале осени на этом маршруте появятся три эстакады, три съезда - на улицу Перовская с Северо-Восточной хорды, с улицы Кусковская на основную эстакаду и обратно. Одновременно построят и реконструируют подъездные дороги к хорде. Около станции метро «Выхино» построят пешеходный переход. При этом удлинят существующие пешеходные переходы в районе платформ «Плющево» и «Вешняки» Горьковского направления железной дороги. Вдоль жилых домов в районе Кусковской улицы поставят шумозащитные экраны высотой 3 метра на отрезке 1,54 километра.

Что дает:

дорога распределит транспортные потоки и снизит нагрузку на центр города и основные магистрали - Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, МКАД-восток;

появится связка МКАД с четвертым транспортным кольцом, и станет проще ездить между районами Восточного и Юго-Восточного округов Москвы;

откроется въезд-выезд из города на федеральные автодороги, а именно Москва - Ногинск - Казань и МКАД.

✓ Участок на автодороге Москва - Санкт-Петербург от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе также откроют до конца года.

Здесь появятся семь эстакад, мост через реку Лихоборка длиной около 100 метров, железнодорожный путепровод длиной 189 километров на ветке Октябрьской железной дороги. Около платформы НАТИ Октябрьской железной дороги построят подземный пешеходный переход.

Чтобы защитить жильцов соседних домов от шума машин, в квартирах поменяют 5146 старых оконных блоков на шумозащитные (адреса см. на сайте kp.ru).

Что дает:

появится дорога, примыкающая к улице Большая Академическая, и выход на Северо-Западную хорду;

в черте города до Дмитровского шоссе и далее в центр города поедет скоростная автодорога федерального значения Москва - Санкт-Петербург;

перераспределятся транспортные потоки и снизится нагрузка на основные магистрали - Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, север МКАД, улицу Большая Академическая и Коровинское шоссе;

водителям станет легче ездить в таких районах Северного округа столицы, как Головинский, Коптево и Тимирязевский.

Где построят участки новых дорогФото: Дмитрий ПОЛУХИН

3. Трасса Солнцево - Бутово - Видное

Где: от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее - через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, затем до Бутова и через Бутово до Варшавского шоссе и города Видное. Длина основной трассы - 7,95 км с 3 - 4 основными полосами в каждую сторону и боковыми проездами.

Сейчас рабочие строят дорогу между Киевским и Калужским шоссе. На пересечении с Калужским и Киевским шоссе появятся развязки с направленными эстакадами-съездами и короткими тоннелями. Кроме того, основную трассу со станцией метро «Саларьево» соединит подъездная дорога длиной 2,33 километра с двумя полосами движения в каждую сторону. Чтобы избавиться от пробок, на выезде с подъездной дороги на основную запустят еще один тоннель. На маршруте построят три подземных пешеходных перехода. А вдоль жилых домов поставят шумозащитные экраны общей длиной 2,58 километра.

Что дает:

жителям станет проще доехать в административно-деловой центр «Коммунарка» и другие жилые и деловые районы Новой Москвы;

по новой трассе пассажиры смогут доехать сразу к четырем линиям метро - Сокольнической, Бутовской, строящейся Солнцевской и проектируемой линии «Улица Новаторов» - «Столбово» (Коммунарка).

4. ЮЖНАЯ РОКАДА

Соединит западные, южные и юго-восточные районы города. Маршрут трассы - от МКАД через Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и Кантемировскую улицу до Каширского шоссе и далее до улицы Борисовские Пруды. Длина - около 40 км. (Какие участки этой трассы откроют в 2018 году, расскажем в ближайших номерах «КП».)

СКАЗАНО

«Некоторые водители жалуются, что на городских парковках не решена проблема табличек для отдельного транспорта. Когда пишут «только для посетителей театра» или «сотрудников посольства». Мне кажется, тут нет проблемы. Есть ряд федеральных ведомств, где мы обязаны это делать. Все-таки мы живем в столице, и у сотрудников разных служб должна быть возможность припарковаться. В Европе для наших посольств делают то же самое, поверьте. Если говорить о театрах, то они берут участки для парковки в аренду. И город охотно их предоставляет. Потому что так делают во всех цивилизованных городах. В театры приезжают организованные группы, туристы, дети. Если есть сомнения в законности парковки, пишите обращение на портале правительства Москвы mos.ru. И вам обязательно ответят».

(Заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим ЛИКСУТОВ - в эфире радиостанции «Говорит Москва» 14 февраля 2018 года.)